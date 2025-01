Horia Ivanovici îl aplaudă pe Șumudică după victoria cu Craiova: „Reușește să absoarbă toată presiunea din jur. E paratrăsnetul perfect și un antrenor cu A mare”

. În urma victoriei, formația din Giulești s-a apropiat la doar un punct de CFR Cluj și „Știința”. În cadrul , moderatorul Horia Ivanovici a ținut să îl felicite pe Marius Șumudică pentru rezultatele din acest an.

Horia Ivanovici, laude pentru Șumudică după Rapid – Craiova 1-0: „Dacă nu are presiune, e ca și cum ar fi bolnav”

Horia Ivanovici a vorbit în termeni laudativi despre Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA. Moderatorul emisiunii e de părere că antrenorul ia presiunea pe umerii săi, precum un paratrăsnet, pentru ca cei din cadrul clubului să nu o resimtă.

„Mai ales astăzi trebuie să îi dăm merite lui Marius Șumudică! Tot am discutat de Șumudică, care este pus permanent sub presiune, dar lui îi place. Dacă nu are presiune, e ca și cum ar fi bolnav.

Gândiți-vă în ce circumstanțe a reușit Șumudică să ducă echipa în play-off. Scandaluri peste scandaluri, cu un cantonament pe jumătate compromis, lovitură mare Boupendza, pentru că a fost o lovitură mare și pentru Șumudică, pentru că el l-a adus.

E o echipă a Rapidului cu multe problemele, nu l-ai avut pe Ignat meciul acesta, pentru că a fost suspendat, nu l-ai avut pe Njie, pe care te bazai că din iarnă va reveni, dar a ratat pregătirea. Ți s-a accidentat și Petrila cu 24 de ore înainte, cel mai bun jucător.

„Șumudică este precum un paratrăsnet, absoarbe totul”

Totodată, suporterii au strâmbat din nas, nu mai sunt suporterii total de partea lui Șumudică, așa cum erau. Totuși, cumva, în ciuda acestor probleme, Șumudică reușește să evite toate acestea și duce echipa în play-off.

Șumudică reușește să transforme atmosfera din vestiar, pentru că după meciul cu Iași a fost tristețe, iar acum am văzut băieții cântând. Pe lângă faptul că Șumudică este un antrenor formidabil, care se pricepe și are ochi, cred că are o uriașă calitate, anume că el reușește extraordinar să atragă presiunea pe el, este precum un paratrăsnet, absoarbe totul, are această forță fantastică de a absorbi totul. Este un antrenor cu A mare.

L-a bătut la pas pe Gâlcă, Șumudică având foarte puține arme, dar cu toate astea l-a bătut fără drept de apel pe Gâlcă. Șumudică are această forță de a atrage tot, înjurături, contestări, strâmbe, critici, tot! El le atrage și îi lasă pe ceilalți să-și facă treaba.

Șumudică este perfect pe spiritul Rapidului, aviz celor care l-au criticat, el a jucat în primele două etape cu 8 români în echipă! Ce să-i mai zici lui Șumudică?”, a transmis Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici, analiză după Rapid - Craiova 1-0