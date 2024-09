Horia Ivanovici îi laudă pe Sabău și U Cluj după victoria cu Rapid. ”Lecție de fotbal! Își merită locul de lider”

într-un meci pe care l-au dominat cu autoritate. În urma acestui succes, ”alb-negrii” s-au distanțat în fruntea clasamentului la 5 puncte de Oțelul Galați.

Horia Ivanovici, încântat de Sabău și U Cluj după succesul cu Rapid

În cea mai nouă ediție a , moderatorul Horia Ivanovici a vorbit la superlativ despre U Cluj și antrenorul Ioan Ovidiu Sabău și este de părere că Marius Șumudică are mult de muncă la Rapid.

”O seară tristă, dezamăgitoare, frustrantă pentru Șumudică, pentru jucători și mai ales pentru sutele de mii de fani rapidiști care se așteptau la cu totul altceva. Am văzut cu toții partida, victorie fără drept de apel.

Lecție de fotbal predată de Ioan Ovidiu Sabău și de jucătorii săi în fața unei echipe a Rapidului care, evident, încă se caută și probabil va mai dura. O are grea Șumudică, ăsta e adevărul. Va dura până când acești jucători vor reuși să intre, să formeze un mecanism.

Dar, în primul rând, cum îl știm sufletist pe Șumi, cred că marea durere a fost că a revenit acasă cu un 0-2 și că nu a putut să le ofere fanilor o satisfacție care chiar așteptau un nou miracol în ceea ce-l privește pe acest tip Șumudică, un antrenor care știe să resusciteze echipele.

Nu s-a întâmplat ieri, a întâlnit o formație extrem de puternic, bine așezată, cu un antrenor extrem de echilibrat, e adevărat având avantajul omogenității, jucători cu mare experiență care au subordonat, mai ales în a doua repriză, de o manieră fără drept de apel Rapidul în Giulești. U Cluj își merită locul în clasament”, a spus Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică, total nemulțumit la revenirea în Giulești

La finalul întâlnirii din Giulești, Marius Șumudică a avut un discurs agresiv îndreptat către jucătorii săi, dar nu a ratat momentul să arunce câteva ”înțepături” și către fostul staff tehnic condus de Neil Lennon.

”Un meci prost din partea noastră, rușinos. Mă așteptam la agresivitate, la dorință, la ceva de genul acesta. Nu am găsit soluții, nu am reușit să facem nimic din ce am lucrat timp de două săptămâni. Încă nu stăm bine fizic, pierdem duelurile și nu avem prospețime.

De data aceasta am avut posesia, este prima dată când Rapidul domină o echipă. A fost ca la handbal, am dus mingea din stânga în dreapta. În atac pozițional, în acest moment, nu știm să jucăm. E greu să transformi o echipă care să domine jocul și să facă atac pozițional, fiindcă nu găsim soluții”, a declarat Șumudică.