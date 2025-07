Horia Ivanovici îl urechează pe „domnul Dobre” după Rapid – CFR 1-1. „I s-a urcat la cap, suferă de protagonism. Îi trebuie o minge a lui”

Horia Ivanovici nu l-a iertat pe , mai ales că nu este deloc un incident izolat. Ce a observat moderatorul în jocul său.

Horia Ivanovici, discurs critic la adresa lui Alex Dobre: „Trebuie să-și găsească echilibrul”

Horia Ivanovici prestația mijlocașului Rapidului din meciul cu CFR Cluj: „Dobre, un jucător bun, nu neapărat că ne luăm după meciul ăsta, deși l-am mai văzut și în alte meciuri în campionatul trecut. Senzația e că îi trebuie o mingea specială, numai pentru el.

Repet, mie îmi place, am vorbit la vremea respectivă și cu Mircea Lucescu și i-am zis că e un jucător care poate să aducă vâna asta, suflul ăsta. Însă eu cred că toate laudele astea i s-au urcat la cap domnului Dobre. Asta e senzația mea.

El știe deja că în momentul de față este protagonistul la Rapid și se și vede pe joc. Eu sunt însă avocatul diavolului. Trebuie să spunem și lucrurile care nu ni se par în regulă, chiar dacă Dobre este unul dintre favoriții mei”.

Horia Ivanovici, avertisment asupra lui Alex Dobre: „Este un tip cu ego exacerbat”

Horia Ivanovici consideră că Alex Dobre are mult de pierdut prin atitudinea sa: „Este un tip cu ego exacerbat și s-a văzut și cu Christensen, care i-a reproșat pe super bună dreptate. Și eu aș fi făcut asta. El știe că în momentul de față este liderul echipei și vrea să facă mai mult decât fișa postului, ceea ce nu e neapărat un lucru rău.

A început să aibă o foarte mare doză de egoism. Cu CFR Cluj l-am văzut în multe acțiuni pe cont propriu și pe majoritatea încerca să le termine el chiar dacă avea coechipieri în poziții mult mai bune”.

dintr-o serie mai lungă: „Asta cu Christensen a fost prea pe față. Până și eu văzusem culoarul ăla cât Groapa Marianelor. Îi dădeai pasă cu latul și se putea întâmpla să fie 2-1. Îmi e greu de crezut la cum a arătat CFR-ul în repriza secundă că mai întorcea”.

Sfaturile jurnalistului pentru vedeta Rapidului: „E puțin prea mult”

Horia Ivanovici și-a continuat discursul și i-a transmis jucătorului ce are de făcut: „Dobre trebuie să-și găsească un echilibru. Asta se numește egoism la final. Spun încă o dată: nu este singura acțiune pe care o ia pe cont propriu și nu pasează. A avut încă 4-5 acțiuni în care 1 sau 2 le-a terminat OK cu șut.

A avut momente în care n-a dat pasă. Vezi momentul cu Petrila și așa mai departe. E puțin prea mult, chiar dacă e singurul care rupe ritmul. E mare păcat”.

Dănuț Lupu a ținut și el să intervină: „Joacă și pe un post pe care dacă vor mijlocașii nu mai atinge mingea. Ce face atunci? E mai greu să dai o pasă decât un șut la poartă. Cineva trebuie să îl învețe asta”.

Ce spune Marius Șumudică despre Alex Dobre: „Nu are nicio pasă de gol în sezonul trecut”

Marius Șumudică a încercat să schimbe aceste porniri ale lui : „Eu am lucrat cu el 9 luni și îl cunosc foarte bine. Știi câte goluri a marcat anul trecut? 8 goluri și nu are nicio pasă de gol. Eu am încercat să vorbesc cu el, am stat și cu socră-su, care mi-a fost antrenor cu portarii. Am citit că eu nu am vrut să îl iau, că nu a vrut să joace cu mine, că m-am certat cu fostul meu antrenor de portar, niște tâmpenii”.

Adrian Ilie cere intervenția lui Costel Gâlcă: „Cred că antrenorul ar trebui să îi disciplineze jocul dacă face asta și la antrenamente pentru că e păcat. Are calitate foarte mare, ajunge ușor la poartă și acolo trebuie să gestioneze foarte bine situațiile”.

Horia Ivanovici a concluzionat și s-a adresat în final direct jucătorului: „Deci domnul Dobre. Sunteți un jucător de valoare, un jucător bun, dar am o rugăminte publică la dumnevoastră cu tot dragul. Aveți grijă că dacă începeți să suferiți de protagonism o să deveniți o problemă pentru echipă, nu o soluție cum pare că sunteți în momentul de față.

Și vedeți cât sunt de elegant. Dobre trebuie să fie atent la asta. Mult prea el și mai puțin pentru echipă. E egoist. Și la un moment dat toate aceste reușite le pui în umbră”.