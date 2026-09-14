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Universitatea Craiova a câștigat cu 1-0 pe terenul Corvinului, iar . Laurențiu Popescu a avut intervenții decisive, Alexandru Cicâldău a marcat golul victoriei, iar tinerii David Matei și Ștefan Băsceanu au impresionat prin energia adusă în joc. Prestația campioanei României a fost analizată în direct la FANATIK SUPERLIGA, unde Horia Ivanovici, Mihai Stoichiță și Vivi Răchită au avut numai cuvinte de laudă pentru olteni.

Laurențiu Popescu, remarcat pentru forma extraordinară din poarta Craiovei

Una dintre concluziile desprinse după succesul de la Arad a fost legată de Laurențiu Popescu. Portarul Universității Craiova a fost desemnat omul meciului după ce a avut mai multe intervenții importante și a contribuit decisiv la primul meci din acest sezon în care oltenii nu au primit gol în deplasare. Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a mers chiar mai departe și a susținut că Popescu trebuie să fie luat serios în calcul pentru echipa națională, în condițiile în care portarul Craiovei traversează o perioadă excelentă.

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„Dacă Ionuț Radu n-ar veni la națională poleit, așa, cu Premiera Division, cu LaLiga, m-aș gândi foarte tare cu cine să încep titular la cum apără Popescu. Deci Popescu apără senzațional. Al doilea portar cel puțin în momentul de față trebuie să fie Popescu de la Craiova. E primul meci în care Craiova nu ia gol în deplasare, în care Coelho reușește să se betoneze, că și așa era criticat“, a punctat moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici.

Stoichiță a remarcat transformarea Craiovei și revenirea lui Cicâldău

Mihai Stoichiță a apreciat, la rândul său, prestația portarului oltean și a subliniat rolul pe care acesta îl are în parcursul bun al Universității Craiova. Oficialul FRF a remarcat, însă, și revenirea lui Alexandru Cicâldău la nivelul care l-a consacrat în urmă cu mai mulți ani. Mijlocașul a înscris golul decisiv la Arad și a devenit unul dintre oamenii importanți ai echipei lui Coelho în ultima perioadă.

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„E un portar foarte bun, e unul dintre factorii care au împins Craiova din ce în ce mai sus. În ultimele meciuri s-a prezentat foarte bine, e foarte bun. Are o perioadă foarte bună și la ora actuală e în prim plan. Ce mă bucură este că văd la Craiova acest Cicâldău, jucătorul care a fost acum 7 ani de zile. E excepțional, îmi place foarte mult. Bancu e obișnuit să joace bine, e jucătorul la care nu te gândești dacă îl bagi sau nu, că poate are emoții. Nu, Bancu știi că își face treaba când îl bagi în teren“, a declarat Mihai Stoichiță.

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La rândul său, Horia Ivanovici a pus accentul pe și consideră că mijlocașul bate din nou la porțile echipei naționale: „Un jucător care bate apăsat la poarta naționalei este, fără doar și poate, Cicâldău. De la meci la meci e tot mai bun. Parcă s-a întors la forma de acum 6 ani, când a plecat la Galatasaray. Poate au văzut turcii ceva la băiatul ăsta de l-au transferat, e totuși Galatasaray“, a completat Horia Ivanovici.

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Matei și Băsceanu, puștii care au impresionat la Arad

Pe lângă jucătorii experimentați, un alt motiv de optimism pentru Universitatea Craiova îl reprezintă evoluțiile tinerilor David Matei și Luca Băsceanu. Cei doi au fost remarcați în mod special de Mihai Stoichiță, care a apreciat energia și implicarea lor în joc. Problema este că regula U21 îi obligă pe olteni, de cele mai multe ori, să îi rotească, iar Stoichiță este curios cum ar arăta Craiova cu cei doi pe teren în același timp.

„Dar cel mai mult mi-au plăcut tinerii Matei și Băsceanu. Jos pălăria! Doi jucători formidabili. Sunt jucătorii care sunt vii și dau senzația că tot timpul este o echipă exuberantă. Mă uit la Matei și, chiar dacă nu are reușite extraordinare, este tot timpul în joc. La fel și Băsceanu, când a intrat în locul lui Matei, doar că marele ghinion e că nu prea pot să joace împreună. Întotdeauna se schimbă unul cu celălalt, că vorbim de treaba cu under. Dar ce s-o întâmpla când or juca amândoi deodată? Sunt tare curios. Aș vrea să-l văd pe Coelho că are curaj să-i bage o dată pe amândoi“, a mai adăugat oficialul FRF.

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Horia Ivanovici a mers și el pe aceeași linie și este convins că Matei va primi cel puțin o șansă de a începe titular în perioada următoare: „Nu știu ce echipă are Hagi în cap, dar spun că Matei și sunt convins că minimum într-o partidă va fi titular“, a aduăgat Horia.

Băluță, o nouă variantă pentru echipa națională

Vivi Răchită a mutat discuția și în zona lui Tudor Băluță, pe care îl consideră unul dintre jucătorii care pot intra în calculele primei reprezentative. Fostul fundaș a apreciat calitățile mijlocașului Craiovei și a amintit inclusiv aprecierea pe care i-a arătat-o Gică Hagi.

„Pentru fotbalul românesc, Băluță, ca mijlocaș central, e o reușită. Întotdeauna mi-a plăcut. Hagi i-a spus – domn profesor de la mijlocul terenului – . Dacă Hagi i-a zis așa….Se pare că plecarea lui Anzor a recuperat un jucător și pentru echipa națională. Are și un fizic extraordinar. Lui Hagi îi place mult și sunt consinv să va ajunge în curând și la echipa națională“, a intervenit Vivi Răchită.

Mihai Stoichiță a explicat apoi de ce consideră că Băluță poate fi atât de important în centrul terenului, evidențiind inteligența sa de joc și capacitatea de a schimba direcția atacurilor: „Băluță e un metronom la mijlocul terenului. Are calități, lovește mingea cu piciorul drept extraordinar, schimbă direcția de joc acolo unde trebuie, când trebuie, mai stă și cu capul sus tot timpul. Deci nu mai trebuie să mai vorbesc. Mijlocașul central este, prin definiție, jucătorul care trebuie să fie inteligent“, a mai punctat Mihai Stoichiță.