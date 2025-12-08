Horia Ivanovici, impresionat de discursul lui David Miculescu: „Trebuie să fiu foarte atent de acum”

ADVERTISEMENT

David Miculescu (24 de ani) a fost primul fotbalist de la FCSB care a fost premiat la SUPER GALA FANATIK. Discursul atacantului arădean a fost aplaudat la scenă deschisă la inițiativa lui Horia Ivanovici.

Horia Ivanovici a aplaudat discursul lui David Miculescu

Dublu campion al României cu FCSB, David Miculescu a avut un an 2025 de excepție. Atacantul roș-albastru a impresionat prin spiritul său războinic, mai ales la meciurile din cupele europene. De aceea, Horia Ivanovici i-a acordat lui Miculescu premiul „ADN de Europa” la SUPER GALA FANATIK.

„Bună seara! Vreau să vă mulțumesc pentru acest premiu. Sunt onorat să mă aflu în seara aceasta aici. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor, antrenorilor și sper so țin tot așa, vă mulțumesc frumos!”, a declarat David Miculescu, după ce a primit premiul „ADN de Europa”.

David Miculescu, cifre senzaționale în Europa

După ce și-a primit premiul, David Miculescu a fost oviaționat de cei prezenți în sală. Horia Ivanovici a vorbit la superlativ de discursul pe care l-a ținut atacantul de la FCSB.

„Bravo, felicitări încăodată! Am o problemă, oameni buni. Când îi văd pe băieții ăștia cu câtă modestie vorbesc, o să mă gândesc foarte serios de acum când fac analiza la FANATIK SUPERLIGA, dacă o să mai critic jucătorii. Când îi văd cât bun simți, mă uit la David Miculescu, cât bun simț are, cu câtă modestie vorbește, deși e lupta aia din Europa, unde trebuie să fii bărbat, totuși băieții ăștia au un suflet mare. Hai să îi mai aplaudăm odată, chiar merită”, a transmis Horia Ivanovici.

