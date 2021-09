Horia Ivanovici: În familia Halep, visurile s-au împărțit mereu la trei! Ce m-a emoționat teribil la mama Tania, plus niște scuze obligatorii

a trecut cu bine… Mă gândesc că, în ordinea firescului, al doilea va fi nunta, iar primul, fără doar și poate, nașterea copilului.

Nicicând n-am văzut-o mai fericită pe Simona. Sincer, nici măcar atunci când a câștigat Wimbledonul… A strălucit, pur și simplu! E greu să impui orice fel de standard personal – cred că toate femeile sunt frumoase în felul lor în astfel de clipe unice – dar … Și fizică, dar mai ales interioară. Pentru că adevărata victorie a lui Stere și a Taniei Halep, dragii ei părinți, eu cred că o reprezintă omul-Simona, mai mult decât campioana S1mona! Halep nu a ajuns doar o mare tenismenă, ci oferă dovezi, parcă tot mai multe în ultima vreme, și că este un mare caracter. Un om bun!

Stere Halep sau “Tata mută munții”

M-a emoționat ceva teribil la cununia lor… Între invitații care de care mai glamour sau mai faimoși, slalomând printre știri despre bucate ca-n povești, de la sau încercând să mă feresc din calea luxosului bolid Bentley Continental GT cu care îndrăgostiții au sosit la petrecere (eu o să-mi duc iubita la nuntă într-o caleașcă veche, plină de flori, trasă de armăsari albi și focoși…), deci printre atâtea prețiozități și exagerări ale presei, m-a mișcat profund simplitatea Taniei Halep. Înconjurată de jurnaliști, copleșită de emoție, minunata doamnă ne-a dezvăluit firesc: “Azi, m-am rugat doar să fie o zi frumoasă, cu mult soare. O zi liniștită pentru Simona mea…”

Câtă modestie la această mamă… Cum să n-o iubești?! Cum să nu devină și Simona un om tot mai bun, de la zi la zi? Pe HBO, rulează acum un film românesc foarte reușit, “Tata mută munții”. În … Un părinte puternic, care n-a cedat niciodată, chiar dacă poate i-a fost greu când, la numai 4 anișori, i-a înlocuit fetiței sale păpușile cu racheta! Întotdeauna, în familia Halep, visurile s-au împărțit la 3!

Urările care încălzesc orice inimă

Declarațiile fiecăruia, de-a lungul timpului, sunt pur și simplu emoționante, te mișcă, și creionează portretul unei familii simple de aromâni, cărora Dumnezeu le-a dat șansa să se iubească și să atingă cu mâna Soarele.

Stere Halep (după ce S1mona a câștigat Roland Garros): “E cea mai fericită zi din viața dumneavoastră?“ “Nu, nu este! Cea mai fericită zi a fost atunci când m-am născut cu atâta noroc, care mi-a dat acest copil minunat.”

Tania Halep: “Le doresc tuturor mamelor din lume să aibă un copil ca Simona! Sunt foarte mândră de ea, a devenit o jucătoare completă, dar mai ales un om așa cum mi-am dorit mereu, care nu și-a uitat niciodată copilul din el. Acolo, Sus, cineva o iubește tare, tare pe Simona mea!“

S1mona Halep (cu ocazia zilei de naștere a mamei): “Mamă, îți doresc să fii sănătoasă, să trăiești alături de noi 100 de ani! Fii mândră de ceea ce ai realizat în viață! Îți mulțumesc că m-ai susținut 120% să-mi îndeplinesc visele. Îți mulțumesc că în fiecare zi mi-ai spus să fiu un om mai bun. Mamitsica, te iubesc! “

Deci, în foarte puține cuvinte, cam așa arată viața în casa Halep… Un mix de sentimente profunde, întreținut cu devotament de doamna Tania, suflet infinit de mamă…

Toni Iuruc a avut dreptate: articolul nepotrivit, la momentul nepotrivit!

Cu atât mai mult, în primul rând pentru dânsa, simt nevoia să-mi prezint necesarele scuze publice pentru un material de pe site-ul nostru, Fanatik.ro. Cu o zi înainte de fericitul eveniment, un amic bun – prieten din copilărie al lui Toni Iuruc – m-a sunat și mi-a spus că Toni e foc și pară pe FANATIK! M-am gândit că dacă înainte cu doar câteva ore de cununie, viitorul soț e atât de oțărât, chiar s-a întâmplat ceva neplăcut… În acea dimineață, colegii mei publicaseră pe site un material trist despre . Nu era doar vărul Simonei, ci cocheta și cu tenisul, fiind un excelent instructor. N-o să-mi cer niciodată scuze pentru că muncim să ne informăm publicul, și cu bune, și cu rele… Dar lăsând la o parte exagerările din discursul său anti-Fanatik, Toni Iuruc a avut dreptate pe fond: a fost articolul nepotrivit, la momentul nepotrivit! Puteam să-l publicăm oricând, în orice altă zi, dar nu atunci când familia se gătise de sărbătoare. Am greșit, recunosc bărbătește, și ne cerem încă o data scuze! N-a fost nimic cu răutate, absolut nimic împotriva bucuriei noului cuplu Halep-Iuruc, pur și simplu, în malaxorul nebun al articolelor de oră cu oră, nu ne-am dat seama că putem să provocăm suferință chiar și într-o zi cu cer albastru, infinit…

Simona Halep, căprioara timidă din spatele lui Toni

Apropo de Iuruc, chiar se potrivește cu S1mona! Fac un cuplu frumos, deosebit… M-a amuzat puțin iar jurnaliștii i-au întrebat de vorbă, impresii, curiozități ale unor oameni care s-au mulțumit, probabil, toată ziua cu un sandwich și cu un 7Days, așteptând cu răbdare de aligatori să-și facă meseria. Ca idee, dacă tot cereți mereu respect, poate și noi am merita să fim respectați mai mult! Revenind la moment, Iuruc, puțin țanțoș, și-a luat pentru prima dată în serios rolul de cap de familie și a răspuns el, scurt, întrebărilor oamenilor de presă. Faimoasa Halep stătea cumva înapoia lui, precum o căprioară timidă, protejată de muntele ei de soț, care n-o mai lăsa din mână. Adorabili! Mare, dar romantic, se pare, acest Toni Iuruc! Conform dezvăluirilor făcute de FANATIK, Cei doi se uitau la un film (sper pentru Toni că nu era “Titanic”😊 😊), când îndrăgostitul s-a pus în genunchi și a cerut-o pe Simo de soție. Apoi a dus-o în brațe la geam, unde a urmat un foc de artificii ad-hoc pe lacul Snagov, ținut până atunci într-un secret total. Deci, cum e, Simona? “Dă șansă fiecărei zile să fie cea mai frumoasă din viața ta!”

De ce n-a venit, totuși, la cununie “părintele spiritual” Ion Țiriac?

Rămâne, totuși, un mister unde a fost în ziua cununiei “tatăl spiritual” al Simonei, sfătosul Ion Țiriac. Diversiunea lui eu n-o înghit… Lei mai sunt de împușcat și în alte vieți, protejata ta se mărită doar o dată… Personal, am auzit că Țiriac este bolnav, are pneumonie severă (nu COVID!) și starea e destul de proastă. Dacă nu este doar un zvon, îi doresc multă, multă sănătate acestui ultim Lord autentic al zilelor noastre.

Ce le urez eu îndrăgostiților? Ceva simplu și omenesc: o seară caldă de Crăciun, cu miros de nuci și zahăr ars, cu Tania învățând-o pe Simona să facă un cozonac mare și pufos, cu un băiețel călărindu-l mai abitir decât un ponei pe tata Toni și o fetiță bălaie și zglobie, care o trage de șorț și o întrebă nerăbdătoare pe mami unde a ascuns “rachetele primite cadou de la «tanti Virginia»”.

Da, doamnă Tania, ați avut dreptate: “Pe Simona, acolo Sus, cineva o iubește!” Dar și aicea, jos…