Horia Ivanovici, intervenție în forță: „Primarul Ciucu vs. CSM București, echipa lui de Champions League”

ADVERTISEMENT

Am citit de două ori . Prima oară am crezut că uitasem, cumva, să-mi pun ochelarii… Țin neapărat să-l felicit public pentru sincronizare: moment perfect ales – are niște consilieri al naibii de pricepuți – chiar înainte de Final Four-ul Champions League pe care-l așteptam de 8 ani. Dar de asta e dânsul primar, și nu eu, de exemplu…

Horia Ivanovici: „O conferință de presă ce nu-și avea rostul, la pachet cu incertitudine şi populism îndoielnic”

„Ce facem cu CSM? De ce dăm banii bucureștenilor pentru niște jucătoare străine? De ce dăm milioane?“. Fraza-chintesență a conferinței care a stârnit polemica, iar mie, prima nevralgie după mulți ani… O întâlnire neinspirată a domnului Primar ales cu mass-media, ce a confirmat încă o dată talentul unic al nostru, al românilor, de a ne da singuri în cap când ne este lumea mai dragă. Și nu MESAJUL e adevărata problemă – viitorul și strategia clubului CSM București finanțat din bani publici merită o dezbatere largă cu plătitorul de taxe în capul mesei… – MOMENTUL a fost problema!

ADVERTISEMENT

Într-o țară normală, cu oameni normali la cap, MOMENTUL era unul de sărbătoare, nu de contestare! Toți să ne strângem în jurul fetelor, fie ele și străine, mai ales că au o șansă reală la trofeu. Să simțim speranță, unitate, entuziasm, doar mergem la Budapesta să arătăm lumii că putem fi cei mai buni. Un vibe național pentru o performanță internațională!

În loc de toate acestea, echipa primește o conferință care pur și simplu nu-și avea rostul – puteai să faci pe cetățeanul îngrijorat și în iunie, după Final Four – la pachet cu incertitudine, îngrijorare și mult, mult populism de-o calitate îndoielnică.

ADVERTISEMENT

Nu ne-a ieşit cu Cristina Neagu, am reușit cu străinele milionare

Să-i explice cineva, totuși, nou-alesului că de handbal feminin din Europa, un fel de Atletico Madrid la fotbal, în Champions League. Și e pe bune, nu vreun joc de amuzament pe calculator :). Cea mai mare performanță a României, la nivel de echipe, din ultimii nici nu mai știu câți ani… De unde, totuși, atâta ignoranță? De ce să faci asta fix acum, înainte de intrarea în sala celui mai frumos bal? Mă forțez la maximum, dar mărturisesc că nu pot să înțeleg…

ADVERTISEMENT

De ce le plătim cu milioane pe jucătoarele străine? Simplu, ca să câștigăm trofee! Să se vorbească de București, domnule Primar! O reclamă pe întregul continent nu de milioane, ci de zeci de milioane de euro, dacă vreți să vorbim în limbaj de marketing şi profit. Ani de zile nu am pătruns în Final Four cu cea mai tare româncă, Cristina Neagu. Am ajuns acum cu Jaukovic (din Muntenegru), Omoregie (din Slovenia), Ostergaard (din Danemarca), Moreschi (din Brazilia) sau Smits (din Olanda). Recunosc, niște străine! Sunt scumpe pentru că sunt bune, ce-o fi așa de greu de înțeles?!

ADVERTISEMENT

Încerc să intru în mintea acestor campioane după discursul public și mobilizator al lui Ciucu. Ce-or gândi de fapt? Probabil, să-și caute echipă din vară… Nici Metz-ul, adversara din semifinală, nu ar fi reușit să ne saboteze moralul atât de eficient precum a făcut-o primarul nostru. De ce? Fie Ciucu e prea obosit – de înțeles la atâtea probleme presante, unele imposibil de rezolvat -, fie îl ia gura pe dinainte, un obicei pe care l-a transformat în obișnuință – Nicușor Dan știe! -, fie cea mai rea variantă: a început să pozeze într-un Robin Hood modern, care ia de la prea bogatele handbaliste și dă înapoi împilatului popor bucureștean. Slab actor, neinspirată regie!

Iar că tânărul Ciucu pare să aibă și niște orgolii neperformante, o dovedește faptul că atacurile împotriva CSM-ului nu s-au oprit doar aici.

ADVERTISEMENT

Deranjat că multe voci i-au criticat intervenția, am bănuiala că a „scăpat“ prin presă niște salarii aparent babane de la CSM. Să se indigneze contribuabilul bucureștean… Team-managerul echipei, Aurelia Brădeanu, ia în mână 35.700 de lei lunar, anunță Gsp. Păi la ce performanțe au fetele, an de an, se putea și mai mult! Populist, da, 7.000 de euro pare o sumă exagerată pentru România. Profesionist, este, de fapt, un salariu absolut normal când te bați cu granzii Europei. Cât trebuia să ia Brădeanu ca să fie/dea bine, 2.800 de lei impozabili?

Adevărul că dezbaterea asta pe bani publici la cea mai performantă echipă din sportul românesc era fix ce ne trebuia înainte de meciurile de reputaţie cu Metz și, sperăm, Györ. Fix asta aşteptau zecile de mii de fani şi de votanţi ai CSM-ului… Tare ne mai urâm unii pe alții! Mai ales pe cei care performează. Tare răi și proști mai suntem!!

Domnule Ciucu, analizați, dezbateți și în final desființați TOT! Băgați banii în parcări și în borduri! Promit că în decembrie, la Gala Fanatik, vă ofer Premiul „Bordura Anului“! Îl meritați!

HAI, CSM Bucureşti!!