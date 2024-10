Horia Ivanovici intervine fără menajamente în scandalul dintre Dan Șucu, patronul Rapidului, și Dinu Gheorghe. Discurs-eveniment. Exclusiv

Horia Ivanovici intervine . Fostul președinte al Rapidului l-a atacat grosolan pe actualul acționar majoritar din Giulești, a cărui ofensivă a fost și ea una furibundă.

Horia Ivanovici, discurs-manifest după atacul lui Dinu Gheorghe la Dan Șucu: „În minutul 15, la capitolul fapte, scorul e deja 3-0. Și n-am ajuns încă la pauză”

Războiul Dan Șucu vs. Dinu Gheorghe a început după o declarație a acționarului majoritar de la Rapid despre Dinu Vamă și Constantin Zotta. Șucu le-a imputat acestora că a fost nevoit să plătească din cauza lor în ultimii doi ani o sumă colosală, de peste trei milioane de euro! Dinu Gheorghe a negat acuzațiile și l-a atacat cu talpa sus pe Șucu. Fostul oficial al alb-vișiniilor i-a reproșat patronului Mobexpert faptul că îi „minte” pe suporteri și că e înconjurat de colaboratori servili și neprofesioniști.

În tot acest război al declarațiilor a intervenit și Horia Ivanovici, care printr-un discurs-eveniment a expus toate motivele care arată faptul că Dinu Gheorghe a greșit grav când a făcut afirmațiile jignitoare, dar a explicat și de ce suporterii Rapidului trebuie să fie mândri că au un patron ca Dan Șucu.

„În primul rând, toată această polemică, scandalul ăsta nu fac bine Rapidului. Se adeverește din nou că în Giulești nu este liniște. Și nu e bine! Pentru că ai nevoie de liniște, ca să construiești, să faci performanță. (…) Bineînțeles, e foarte bine că Dan Șucu are și Opoziție. Progresul, dezvoltarea nu pot exista fără Opoziție. Dar, la concret, eu fac următoarea analiză… Vin și cu multe argumente concrete… Că așa e ușor să aruncăm cu zoaie și vorbe fără niciun fel de discernământ și mai ales acoperire.

(…) Domnul Dinu Gheorghe are un discurs evident populist, așa se întâmplă de obicei când ești în Opoziție (n. r. – moderatorul râde), fără prea multe argumente palpabile. E un discurs populist pe ideea «Domne, ce le face suporterilor. Domne, că nu are rezultate», culminând cu acuzația ieftină că, mai nou, Șucu este de fapt stelist! Deja o dăm în ridicol. (…)

La rândul său, și domnul Șucu a aruncat câteva săgeți, unele de-a dreptul contondente, doar că diferența dintre Dinu Gheorghe și Dan Șucu e că patronul Rapidului face, în primul rând, FAPTE. Pe lângă acuzațiile dure pe care le-a propagat în spațiul public, subliniez, Șucu este campion la fapte!

Dacă vorbim în termeni fotbalistici, la capitolul fapte, în minutul 15 scorul e Șucu – Dinu Vamă 3-0 și n-am ajuns încă nici la pauză. (…) Vedem cu ochiul liber tot ce ridică Șucu. Finanțatorul Rapidului este genul de patron care ar trebui aplaudat și nicidecum huiduit. Probabil și criticat… Dar, repet, nu huiduit. Și nicidecum jignit suburban…”.

„Acuzele despre limba băgată în orificii nu cadrează cu părul alb al lui Dinu Gheorghe și nici cu imaginea pe care și-a făcut-o în fotbalul românesc”

„Eu am rămas siderat de nivelul la care s-a ajuns. Îl cunosc bine pe Dinu Gheorghe. E un tip mintos, educat. Însă, sunt de părere că domnul Dinu Vamă a greșit nepermis aici, în momentul în care discursul a coborât la un nivel ce nu mai are nicio legătură cu respectul din fotbal, dar și din viața de zi cu zi.

Sunt de acord cu argumente și contraargumente, sunt de acord cu acuzații la limită, dar când îl auzi pe Dinu Vamă folosind în public, la tv, expresii gen «Ăia care îi bagă limba în ureche lui Șucu și în toate orificiile»… Prima dată am rămas șocat, după care m-a încercat o profundă stare de dezamăgire, pentru că acest discurs nu cadrează nici cu părul alb al domnului Dinu Gheorghe și nici cu renumele pe care și l-a făcut ca și conducător în fotbalul românesc. Duci lucrurile prea jos, te anulezi singur, chiar dacă unii, cu prefecătorie, te-au lăudat pentru aceste derapaje, pentru ce ai spus”.

Despre… „prostul de George Copos”

„Nu poți să cobori discursul în această mocirlă. Chiar nu, îmi pare rău! Am pretenții de la domnul Dinu Gheorghe. Este evident că e vorba de o frustrare personală care te încearcă împotriva unui om. Și, de aici, dezamăgirea mea. Mai ales că domnul Dinu este un nume în fotbalul românesc.

A spus Dinu Gheorghe că Șucu bagă bani ca prostul. Vreau doar atât să îi reamintesc domnului Dinu Gheorghe: dacă nu era un prost precum George Copos, domnia sa nu era niciodată președintele de succes care a fost! Dacă nu era prostul de Copos, nu se bătea niciodată la titlu! Dacă nu era prostul de Copos, Dinu Gheorghe nu avea o viață de nabab la Rapid, cu un salariu și cu avantajele corespunzătoare, ș.a.m.d. Dacă nu ar fi proștii ăștia de Gigi Becali, Rotaru, Varga, Hagi, Iftime, Mititelu etc, fanii nu s-ar putea bucura de fotbal de calitate, de spectacol. Și chiar de talk-show-urile noastre… Merită mai mult respect oamenii precum Șucu, părerea mea”.

„Șucu are un plan uluitor, gigantic, național, de 85 de milioane de euro!”

„E foarte ușor să le dăm smetii, să-i atacăm și să îi huiduim de pe margine, mai ales că n-o facem pe banii noștri. Investitorii ăștia investesc pe banii lor, pe munca lor. Este vizibil la Dinu Gheorghe că manifestă și o respingere personală în ceea ce îl privește pe patronul Rapidului. Habar nu am de ce… Nu-i place de Șucu?! O fi dezamăgit că n-a fost chemat în acest proiect?! Nu știu, se poate și asta… Și nu o spun cu malițiozitate. Chiar se poate… Poate Dinu Gheorghe s-a gândit că ar fi trebuit să aibă și domnia sa un rol important în acest proiect, iar acum i se revarsă frustrarea în intervențiile publice.

Haideți să vedem, la concret, ce a făcut Șucu… Pe fapte. Vorbim pe fapte! Măi oameni buni, Șucu tocmai a terminat o investiție de 5.000.000 de euro la Coresi. A făcut investiția în baza aia pentru copii, nu pentru el. Vă mai dezvălui ceva, ceva ce poate Robert Niță știe. În următorii doi-trei ani, Dan Șucu are un plan uluitor, gigantic. La nivel național. Ce a construit la Coresi va multiplica de zece ori în toate zonele importante din România. Centre de Excelență… Faceți socoteala, dacă l-a costat Coresi cinci milioane. Înmulțiți cu 10… Dan Șucu va ajuta fotbalul românesc din propriul buzunar. O face în primul rând din pasiune și din dorința de a face bine, de a construi, băgând 50.000.000 de euro în fotbalul românesc în următorii doi, trei ani. Este ceva fabulos!”, a transmis Horia Ivanovici, la show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Este vorba despre o investiție preconizată în următorii cinci, șase ani în valoare de 85.000.000 de euro”, a intervenit Robert Niță. „Va face zece Centre de Excelență în toată țara după modelul Coresi și, atenție, nu Academii de fotbal în sensul clasic al cuvântului. Zece Centre de Excelență unde copiii să se antreneze, unde să aibă loc să bată mingea, nu să se drogheze sau să facă alte prostii. Unde să crească și să facă performanță”, a continuat Ivanovici.

Când îi minte Șucu pe suporterii Rapidului?

„Fotbal de masă”, a completat fostul atacant. „Dar, atenție, nu vor funcționa neapărat ca niște academii de fotbal cum are Gică Hagi. Mare parte a acestui proiect gigantic, nebunesc până la urmă, fiindcă sunt banii lui Șucu din buzunar, o face doar din inimă bună. Din pasiunea pentru fotbal, din pozitivismul ca filosofie personală. Pentru fotbalul de masă, pentru viitorul acestuia. Nu are ce să facă cu 85.000.000 de euro (n. r. – Ivanovici râde) și îi împrăștie prin toată țara asta. Șucu, practic, se substituie Statului român, mai pe românește, doar că o face din propriul buzunar. Și indiferent că unii puști vor ajunge la Rapid, tot fotbalul românesc, echipele naționale se vor bucura de ei.

Vă mai spun ceva… Vine Dinu Gheorghe și acuză: «Îi minte pe suporterii Rapidului». Am și eu câteva întrebări retorice. Când îi minte Șucu? Când bagă 10.000.000 de euro în transferuri, ce n-a mai văzut niciodată Rapidul, nici măcar pe vremea lui Copos și Mircea Lucescu? Când îi minte pe suporterii Rapidului? Când trage câteva luni de marele Lucescu să îl aducă în Giulești? Când le aduce fanilor antrenorul preferat, pe Șumudică? Când are un stadion care este dat exemplu de toată suflarea fotbalistică, cu acțiuni inedite de marketing, ticketing ș.a.m.d.? Când bagă 85.000.000 de euro ca să dezvolte fotbalul de masă și brandul Rapid? Când face o echipă care curând se va bate la titlu? Care titlu o să îl ia sigur într-o zi… Când construiește infrastructură de milioane de euro?

Să tot fii mințit așa! Aș vrea să găsesc și eu pe unul care să mă mintă în halul ăsta… Deci, când îi minte de fapt pe fanii Rapidului? Când nu-i respectă? Când face un gest pe care nu l-a făcut niciun finanțator în Giulești? Se suie în autocarul galeriei, se duce până la Craiova, mănâncă parizer cu băieții pe capota mașinii… N-o face dintr-un populism ieftin, că nu candidează la alegeri din câte știu… A făcut-o că așa a simțit! Așa i-a dictat inima, să stea în benzinărie și să cânte cu fanii imnul Rapidului!

Șucu nu e nici pe departe perfect! A făcut greșeli și o să mai facă… Dar îl prefer oricând pe Dan Șucu ca patron și ca investitor în fotbalul românesc pentru onestitatea pe care o are, pentru caracterul pe care îl arată, pentru drumul corect, chiar dacă plin de obstacole, pe care a ales să meargă. Șucu este, clar, un model valoros de urmat! Așa că patronii din fotbalul nostru merită mai mult respect. Oamenii ăștia bagă banii munciți de ei și de către familii pentru ca noi să avem parte de divertisment, adrenalină și plăcere. Sunt total de partea lui Șucu în această polemică și cred că, în esență, domnul Dinu Gheorghe greșește profund, îl nedreptățește profund pe patronul Rapidului. Și mai vreau să punctez ceva: Dinu Gheorghe nu a făcut numai nenorociri la Rapid, ci și destule lucruri bune. Dar acestea se uită repede…”.

„În esență, Șucu vede fotbalul și dezvoltarea fenomenului la fel ca Gică Hagi, dar are un mare avantaj: averea”

(…) Unde ați mai pomenit un patron care să facă ședință de marketing cu jucătorii și să încerce să le ridice moralul într-un mod original. Să le transmită: «Uite ce cotă de piață aveți pe Transfermarkt. Măi, băieți, sunteți buni. Nu mai credeți că nu sunteți buni». Ce milionar își rupe din timpul său pentru așa ceva? În loc să stea să facă avere cu mobila sau cu imobiliarele, sau să se plimbe prin vacanțe la St. Tropez, patronul Rapidului se duce la jucători să le ridice moralul într-un mod atât de inteligent. Îl simpatizez pe Șucu! Respect oamenii care construiesc, nu care distrug. E atât de facil să stăm pe margine și să le dăm smetii la toți, să-i criticăm, să-i înjurăm, de la Gigi Becali până la Șucu. Eu văd lucrurile complet diferit: oamenii ăștia, cu toate orgoliile lor, merită în primul rând RESPECT! (…)

Uitați-vă la Hagi! Hagi nu are banii lui Șucu, dar produce miracole sportive. Părerea mea este că Șucu, în esență, gândește fotbalul și dezvoltarea sa la fel ca Hagi, doar că Șucu are avere. Pe care o bagă în Rapid! Bravo lui!

Nu poți tot timpul să pui aceeași placă obosită: «A dat Borza pe lângă minge, e de vină Șucu; nu dă Burmaz gol, n-are Șucu rezultate». Hai să fim serioși… Devenim ridicoli când facem analize d-astea de amatori. Vă propun să privim în ansamblu: Dan Șucu CONSTRUIEȘTE! Eu așa percep… Șucu construiește o mare forță la Rapid și nu se va lăsa până nu va lua titlul.

Șucu le transmite niște adevăruri fanilor din Giulești folosind un singur cuvânt: FAPTE! Restul e polemică ieftină, iar Șucu nu vrea să transforme Rapidul în ceva ieftin. Din contră!”, a adăugat directorul FANATIK.

„Dan Șucu va lua titlul la Rapid! Asta e predicția mea”

Rapid e în căutarea primului titlu de campioană după 21 de ani de secetă. De altfel, de-a lungul istoriei, formația de sub Podul Grant a terminat de doar trei ori pe locul 1, în 1967, 1999 și 2003. Ultimele trofee ale giuleștenilor datează din 2007, când au luat Cupa și Supercupa României. În actualul sezon, cu Dan Șucu la timonă, Rapid e deja la al doilea antrenor, după ce Neil Lennon a fost înlocuit cu Marius Șumudică. După 12 etape, alb-vișiniii ocupă locul 12, cu 13 puncte, fiind mai aproape de retrogradare decât de play-off.

„Dan Șucu, la fel ca noi toți, este un om. Are și el emoțiile lui, are supărările lui, are subiectivismul lui. Are frustrările lui. Eu cred, nu am vorbit cu Șucu, că a răbufnit pe fondul faptului că la investițiile pe care le face și el, dar și toți cei din jurul lui ca și implicare, nu au venit rezultatele așteptate. Este evident că patronul Rapidului e amărât și frustrat, că bagă zeci de milioane și nu are performanță. Cred că are dreptul și domnia sa să mai răbufnească, să mai refuleze, având și multe argumente de partea sa. Iar aceste argumente, repet obsesiv, rămân faptele. Chiar dacă Șucu știe și este optimist că într-o zi va reuși…

Dan Șucu spune, de fapt, în felul următor: «Măi oameni buni, am plătit milioanele alea. Mă implic total. După ce că investesc ca nebunul, tot eu sunt ăla înjurat? Contestat? Tot în mine dau formatorii de opinie? Ce-am făcut în esență așa de rău, că toți se îmbulzesc să ne dea sfaturi și să lovească în Rapid?!».

Dinu Gheorghe nu a fost finanțator și nu poate să înțeleagă asta. Cu tot respectul pentru domnul Dinu Gheorghe, care, evident, și-a câștigat dreptul de a avea opinii în fotbalul românesc. Dar cred că Dinu Vamă are un ego imens, care nu i-a făcut bine de-a lungul vieții, a și pierdut mult din cauza asta.

Eu am avut acest discurs pentru un motiv palpabil. Și faptele domnului Șucu sunt foarte multe, d-aia și discursul meu a fost unul lung. Chiar am avut ce să spun. În rest, e foarte bine că Șucu are Opoziție… Să nu creadă că e cel mai frumos, cel mai deștept și cel mai înalt. Sau tenisman mai mare decât Djokovic (n. r. – Ivanovici râde).

Poate să nu-ți placă Șucu, dar nu poți să nu-i admiri dedicarea pentru Rapid. Bunele intenții… Valoarea… Doar dacă ai pică pe Șucu nu recunoști aceste lucruri evidente. Nu există generozitate mai mare decât să investești în viitorul copiilor. Nu poți să îi spui lui Șucu decât atât: Jos pălăria!

Șucu va lua titlul cu Rapid. Asta e predicția mea… Habar nu am când. Dar nu vine totul repede. Facil… Când alegi drumul corect, drumul corect este cel mai greu, pentru că nu are scurtături. Și de aceea trebuie ca toată lumea să aibă răbdare cu PROIECTUL ȘUCU, inclusiv fanii. Eu dacă aș fi suporter al Rapidului, aș fi mândru că am un investitor precum Dan Șucu!”, a conchis Horia Ivanovici, directorul FANATIK.

