Horia Ivanovici își face mea culpa public: „Îmi cer scuze, d-le Cristian Tudor Popescu! Merit să vă fiu copil de mingi la următoarea partidă de tenis!”

Pe scurt, a ieșit cam așa… La „ l-am atacat/jignit pe dl. Cristian Tudor Popescu , care ar fi luat apărarea cea mai nouă autoritate supremă întru educație, bune maniere și moralitate pentru copiii românilor.

Horia Ivanovici își face mea culpa public: „Îmi cer scuze, d-le Cristian Tudor Popescu!

Chiar înainte de podcast, niște „binevoitori” m-au informat/dezinformat asupra unei așa-zise poziții infame desfășurate sub brandul CTP. Ca la fotbal, m-am dus după fentă! Și dă-i, și bălăcărește-l pe dl. Cristian Tudor Popescu preț de vreo 2 minute… da, într-un acces de convulsie morală. Am gemeni, încă mititei, și Dar ideea că un senior, o autoritate în domeniu, pe a cărui carte de vizită a scris mereu „moralitate”, poate să gireze asta chiar m-a dezechilibrat! Ceva de genul: „Cum? Nu cred! Până și CTP-ul?!”

Ca la Radio Erevan!

S-a dovedit că am greșit și, practic, fără să am intenția, am construit un fake-news. După replica publică pe care am primit-o, am luat la mână toate site-urile, rețelele de socializate, Google, Tik-Toacele, vecinii, prietenii, chiar și pe omniprezentul și sâcâitorul AI. Dl. Cristian Tudor Popescu n-a spus niciodată ceea ce am crezut eu orbește că ar fi spus!

Citatul care mi s-a prezentat pe post de nadă „Muzica, într-adevăr e urâtă. Dar era necesară muzica pentru anii ăștia. E o descătușare! E un strigăt de revoltă al generației” i-a aparținut aproximativ dr. Cristian Andrei, iar în original suna așa: ”Nu era o muzică frumoasă – era o muzică necesară. Ca un strigăt care-ți spune că lumea asta nu are destul loc pentru adolescenți”. Paranteză: înlocuiți „strigăt” cu „înjurătură” și o să fiți mai aproape de adevăr, distinse psihiatru!

Un text, e adevărat, publicat tot pe Republica.ro, site-ul fondat de dl. Cristian Tudor Popescu. Dar fără nicio legătură cu dl. Cristian Tudor Popescu! E ca la Radio Erevan, bicicleta era trotinetă, și, de fapt, i-a luat-o, nu i-a dat-o… În fine, nu caut atenuante, am comis-o!

Vestea bună, vestea proastă și… despre „binevoitori”

În concluzie, îmi cer scuze public d-lui Cristian Tudor Popescu, am rugat colegii să șteargă bucata video cu pricina de pe Youtube, etc și mă ofer voluntar să fiu copil de mingi la următorul meci de tenis al distinsului gazetar pe care l-am NEDREPTĂȚIT. O merit!

Vestea bună e că il voi citi/ savura în continuare pe dl. Cristian Tudor Popescu, vestea proastă pentru domnia sa este că va avea un mușteriu din categoria „bezna minții, nigredo putrefact, black hole”. Sper să poată trăi cu asta! Și încă o tușă: „binevoitorii” mei nu sunt cu nimic mai breji decât „binevoitorii” d-lui Cristian Tudor Popescu…

Cu sinceră părere de rău pentru dezagrementul produs, vă invit să citiți mai jos contondentul, dar excelentul editorial al d-lui Cristian Tudor Popescu:

Cristian Tudor Popescu: „Cum mănânc suflete de copii”

Credeam că în prima jumătate a acestui an am încasat maximum de minciuni sfruntate și lături, atât de la „popor”, cât și de la persoane publice. Mă înșelam, uitând un principiu fundamental în spațiul carpato-danubian: „Întotdeauna e loc de mai rău”.

La semnalarea unor „binevoitori”, văd o discuție de 5 minute pe youtube între redactorul-șef al site-ului Fanatik, dl Horia Ivanovici, și dl Neamitică Dragomir, sub titlul „Dialog incendiar după DECLARAȚIILE CONTROVERSATE ale lui CTP”. Din prima clipă, dl Ivanovici se aruncă într-o diatribă spumegoasă la adresa sus-numitului CTP, strigând din bojoci: „Mi-a venit să vomit, public îți spun domnule Cristian Tudor Popescu, mi-a venit să vomit”, „Să vrei să fii citit, băgat în seamă, pe spinarea copiilor noștri de 14 ani!…” (D. Dragomir: „Îi e foame lu CTP, îl doare la bască pe el de copii…”), „Mi-ai provocat repulsie, domnule Cristian Tudor Popescu, repulsie, n-o să mai citesc nimic din ce scrii, ever, niciodată!”, „Această filozofie a lui CTP, că el e un elevat, dar este un filozof al nemerniciei! Pe sufletele copiilor noștri de 14 ani!”, „Lu CTP ăsta chiar nu-i e frică de nimeni?”.

La un moment dat, dl Ivanovici și reproduce niște declarații pe care subsemnatul le-aș fi făcut despre festivalul „Beach, please!” și care i-au stârnit convulsia morală: „Muzica într-adevăr e urâtă. Dar e necesară muzica pentru copiii ăștia. E o descătușare. E un strigăt de revoltă al generației”.

Așa ceva n-am trăit vreodată în viața mea de gazetar. O minciună mai neagră decât bezna minții, un nigredo putrefact, o black hole.

Subsemnatul Cristian Tudor Popescu N-AM SPUS, N-AM SCRIS, NICIUN CUVÂNT, NICIO SILABĂ, VIRGULĂ, PUNCT despre festivalul „Beach, please!”. Cum să scriu despre un eveniment la care n-am fost prezent, și de la care nici măcar imagini la televizor n-am văzut, căci eram într-o perioadă de reducere a cantității zilnice de informații înghițite, din motive de sănătate.

Mă uit încă o dată la clip. Fascinantă indignarea fumisterică cu care dl Ivanovici mă face albie de porci, sub îndrumarea magistrală a dlui Dragomir. Și știu ce urmează: indiferent ce voi scrie de acum înainte, chiar dacă dl Ivanovici nu mă mai citește, vor fi destui comentatori ce vor posta sistematic, într-o veselie, că sunt un pedofil bătrân, care mănâncă sufletele copiilor de 14 ani…