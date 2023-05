Horia Ivanovici își scoate pălăria în fața Farului și a lui Sepsi: “Înseamnă foarte mult pentru însănătoșirea fotbalului, înseamnă mult să ai coloană vertebrală”. Video exclusiv

CFR Cluj – Farul 1-2 și Universitatea Craiova – Sepsi 0-1, partide disputate duminică, au fost marile surprize ale ultimei etape din SuperLiga. Echipele vizitatoare au dat totul pe teren deși aveau obiectivele îndeplinite și au jucat doar pentru orgoliu. Le-au încurcat pe cele două combatante în și au dovedit acea integritate pe care fotbalul românesc o căuta de mulți ani.

Horia Ivanovici, impresionat de Farul și Sepsi pentru atitudinea din ultima etapă a SuperLigii. Felicitări publice pentru Hagi, Bergodi și jucători

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici s-a arătat impresionat de atitudinea celor de la Farul și de la Sepsi. A ținut să transmită , Cristiano Bergodi, jucătorii și conducătorii celor două formații. O dovadă clară că fotbalul românesc merge în direcția potrivită.

Vreau public să felicit Farul Constanța, pe Gică Hagi, jucătorii, vreau public să felicit Sepsi, pe antrenorul Cristiano Bergodi și jucătorii. Asta înseamnă să respecți sportul, asta înseamnă să ai caracter, asta înseamnă corectitudine sportivă.

Dacă vă uitați la “Mandalorian”, mandalorienii au o vorbă: ‘this is the way’. Aceasta este calea, da. Mulțumim Farul și Gică Hagi, mulțumim Sepsi și Cristiano Bergodi. Am fost foarte mândru de fotbalul nostru aseară și nu spun cuvinte mari.

Horia Ivanovici după CFR Cluj – Farul 1-2 și Universitatea Craiova – Sepsi 0-1: “Foarte puțini dintre noi se așteptau să vadă partide gen Bundesliga”

Foarte puțini dintre noi se așteptau să vadă partide gen Bundesliga, ați văzut Dortmund – Mainz și cum a câștigat Bayern în minutul 89 prin golul de la Koln. Asta înseamnă să începi să construiești un fotbal sănătos și cred că Federația și Răzvan Burleanu au un mare merit pentru toată povestea asta.

Asta înseamnă să joci cu demnitate, asta înseamnă să nu mai fi român în sensul ăla rău, să nu mai fim balcanici și să respectăm fotbalul. Sepsi și Farul, două echipe extraordinare, merită tot respectul nostru. Și nu întâmplător Farul este campioana României și Sepsi a câștigat a doua Cupă a României.

Această mentalitate pleacă de la conducători, din club, și poate de aceea aceste două echipe au dominat fotbalul românesc în ultimii doi ani. Avem speranță, e foarte important. Va fi un campionat și mai interesant. Iar exemplul băieților tineri de la Farul, al băieților experimentați de la Sepsi, care au jucat până în minutul 91.

Horia Ivanovici, reverență în fața lui Hagi, Bergodi și a tuturor celor de la Farul și Sepsi: “Va însemna foarte mult pentru însănătoșirea fotbalului românesc”

Au respectat competiția. Ne-au dat emoție, fotbalul nu înseamnă nimic fără emoție. Gestul acesta va însemna foarte mult pentru însănătoșirea fotbalului românesc. Au văzut și celelalte echipe ce înseamnă să joci cu demnitate, ce înseamnă să ai coloană vertebrală și să respecți fotbalul.

Și cât de frumos e fotbalul atunci când îl respecți, și el vine și te recompensează. Încă o dată, din suflet, felicitări Farul Constanța, felicitări Sepsi, ‘this is the way’. Aceasta este calea”, a fost discursul lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA după CFR Cluj – Farul 1-2 și Universitatea Craiova – Sepsi 0-1.

