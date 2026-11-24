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Telenovela transferului lui Nicu Stanciu în SuperLiga a luat sfârșit. şi va fi apt de joc după pauza de iarnă. În luna august, Horia Ivanovici şi Mihai Stoica , iar moderatorul FANATIK SUPERLIGA a dat răspunsul corect, că va semna cu U Cluj.

Mihai Stoica trebuie să îi plătească un city break lui Horia Ivanovici, după transferul lui Stanciu la U Cluj

Fostul manager general de la FCSB e bun de plată. Miza pariului este un city break în care Horia Ivanovici va merge cu soţia lui, iar Mihai Stoica alături de fiica Teodora. Urmează ca moderatorul emisiunii să aleagă şi destinaţia.

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Mihai Stoica era sigur că Nicu Stanciu va alege FCSB, în detrimentul celor de la U Cluj, mai ales că este un jucător care a făcut pasul în străinătate de la FCSB, Anderlecht plătind 9,8 milioane de euro pentru transfer, în anul 2016. Mai jos, dialogul dintre Mihai Stoica şi Horia Ivanovici, din luna august:

Horia Ivanovici: – Am o veste proastă pentru tine. În iarnă o să meargă la U Cluj.

Mihai Stoica: – Să ţii tu minte…

HI: – Facem pariu?

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MS: – Da. Când vreodată U Cluj o să ia un jucător pe care îl dorim noi să mă anunţi şi pe mine.

HI: – Pe un city break. Tu o iei pe Teodora, eu pe nevastă-mea şi cine pierde plăteşte vacanţa.

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MS: – Da, da. O să ţin minte emisiunea de azi.

HI: – Ai câştigat, o să te întreb unde vrei să mergi. Dar şi dacă câştig eu, facem la fel.

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MS: – Bineînţeles.

HI: – Tu zici că n-o să vezi un jucător care să meargă la U Cluj când se bagă FCSB? Adică s-a terminat fotbalul?

MS: – Nu s-a terminat fotbalul, dar vreau să văd pe masă o ofertă de la U Cluj şi de la noi şi să meargă la U Cluj.

HI: – E jucător formidabil Nicu Stanciu.

MS: – Categoric. Unul dintre cei mai buni jucători cu care am lucrat vreodată. E născut în 1993. Mai duce doi ani fără probleme. Ştiu stilul de viaţă, liniştea pe care o are acasă. Este printre puţinii fotbalişti cărora le place fotbalul. Majoritatea jucătorilor nu trăiesc şi nu se uită la meciuri. Mă deprimă total asta, să nu te uiţi la meciuri. Ştie toţi jucătorii de peste tot.

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HI: – Este clar că îl vrei…

MS: – N-ai cum să nu-l vrei pe Nicu Stanciu.

HI: – Are logică ce spui tu, dar eu ştiu că la el sunt nişte chestii legate de familie…

MS: – Familia primează. Dacă este o chestie de genul ăsta, se schimbă datele problemei. Dacă familia doreşte să stea acolo, atunci e clar că poate să aleagă asta.

Orașul ales de Horia Ivanovici pentru city break

După ce a câștigat pariul privind viitoarea echipă a lui Nicolae Stanciu, Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a ales ca destinație orașul Praga. În schimb, a mărturisit că îl va scuti pe Meme Stoica de achitarea meselor.

”Ups! Ieri i-am dat mesaj: ‘Meme, știi ce s-a întâmplat chiar dacă ești plecat. Cred că o să aleg Praga’. I-am scris frumos lui Meme. Mi-a răspuns cu o față din aia zâmbitoare, dar cu sudoare pe frunte. Am ales Praga, deci o să fiu plecat într-un city break pe banii lui Meme.

E o problemă acum că nu mai e la FCSB, să discut cu el să vedem când, cum. Am văzut că deja e plin internetul de glume cu mine și cu Meme. Fanii lui U Cluj fac glume, fac mișto: ‘Acum trebuie să-ți plătească și city break-ul, e omul șomer’. Abia aștept să merg cu Meme, să mă plimb. Oare intră și mesele în city break? Având în vedere că trebuie să fim îngăduitori, mesele le dau eu”, a spus Horia Ivanovici.