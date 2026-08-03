Horia Ivanovici „l-a citit” pe Pancu după Rapid – CFR Cluj. De ce a făcut antrenorul scandal? „Joacă poker pe o miză mare: titlul!”

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Printre altele, Daniel Pancu a subliniat că Rapidul trebuie să-și schimbe mentalitatea pentru a câștiga trofee și le-a cerut conducătorilor să investească mai mulți bani în jucători de calitate. FANATIK SUPERLIGA s-a întors în forță cu invitați de marcă care au analizat atent declarațiile antrenorului, iar prima concluzie a fost trasă chiar de către Horia Ivanovici.

Horia Ivanovici e convins că Daniel Pancu procedează ca la carte în momentul în care pune presiune pe conducere

Ivanovici l-a „citit” rapid pe Daniel Pancu și crede că antrenorul e all-in, ca la poker, într-un meci cu miză mare împotriva conducerii: „Să vă spun eu ce cred că se întâmplă. Pancu a învățat din greșelile lui Costel Gâlcă. Lui Gâlcă i s-a reproșat, țineți minte, că a început să deschidă gura și să aibă o poziție mai tranșantă de-abia pe la mijlocul play-off-ului când se alesese praful.

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Eu cred că Pancu a învățat și pune presiune. Efectiv pune presiune, a înțeles că dacă va aplica rețeta lui Gâlcă să tacă să fie mulțumit cu ce i se aduce, va avea soarta lui Gâlcă. Pancu are și tupeu, e un băiat tupeist. Arată așa, puțin a boxer, a Rocky când îl vezi. Și fizic”, a explicat jurnalistul în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, în prima ediție din acest sezon.

Joacă Daniel Pancu poker și e all-in cu conducerea? Ce crede Horia Ivanovici

Așadar, Horia Ivanovici crede că Daniel Pancu joacă tare într-un moment în care este susținut puternic de suporteri și își permite luxul de a pune presiune pe Dan Șucu și pe ceilalți acționari de la Rapid: „Pancu a ales să joace cartea cu curaj și fără să dea timp conducerii să răsufle. De ce a ales momentul ăsta? Pentru că a bătut în sfârșit după 13 meciuri, Rapidul pe CFR, într-un meci extrem de important, ținând cont că a fost antrenor și la CFR. E un moment perfect pentru el să pună presiune. Pancu procedează foarte inteligent și din punct de vedere strategic și emoțional, acuma trebuie să pui presiune pe conducere și pe Șucu. Nu avem mentalitate, aduceți-mi jucători, e greu cu jucătorii ăștia, am deja niște semne de întrebare la unii.

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Atunci Pancu dovedește nu doar că are ‘cojones’, și că e un tip inteligent dovedește, pune o presiune fantastică încă de pe acum pe conducerea Rapidului, într-un moment în care toată lumea este alături de Pancu și își permite acest lux să pună presiune fără niciun fel de problemă, iar ceilalți în frunte cu Șucu să nu-i spună nimic”, a continuat Horia Ivanovici, menționând ferm că „Daniel Pancu joacă o carte de titlu, vrea titlu. E all-in!”.

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Andrei Vochin îl sfătuiește pe Daniel Pancu să pună presiune pe Șucu doar în privat

În schimb, cunoscutul jurnalist Andrei Vochin, consilier al președintelui FRF Răzvan Burleanu, crede că presiunea pusă de Pancu ar fi mai utilă dacă ar fi pusă în privat, între antrenor și conducători.El vrea să transmită ceva de genul, uite eu v-am arătat că eu pot, dar am nevoie de oameni care să știe ce au de făcut. Chestia asta cu mentalitatea clubului vine în prelungirea unei alte declarații făcute la Cluj.

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Primul lucru de l-a spus la Cluj, clubul ăsta miroase a trofee. . Vrea să transmită că în clubul respectiv, cum era CFR, sunt oameni care știu să câștige trofee și știu ce să facă pentru a câștigat. Ce vrea să spună că la Rapid nu a găsit același lucru in interiorul clubului deocamdată”, a declarat Vochin la FANATIK SUPERLIGA. Mai mult, Andrei Vochin l-a sfătuit pe Daniel Pancu să-i urmeze exemplul lui Mircea Lucescu, cel care a câștigat titlul cu Rapid în 1999. Ce a făcut atunci Mircea Lucescu? A pus presiune pe patronul Copos, însă a făcut-o discret.

„Mircea Lucescu a venit într-un club unde . E sfatul meu pentru Pancu, să se uite ce a făcut Mircea Lucescu când a venit la Rapid, a găsit același lucru. Vezi ce jucători a adus, cum i-a adus. Nu îmi aduc aminte să fi pus presiune publică pe Copos, dar sunt convins că a făcut presiune în interior. Sunt de acord cu presiunea pusă pe conducători, dar nu public la modul acesta”, a concluzionat Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

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