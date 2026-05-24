Horia Ivanovici l-a criticat dur pe Adrian Briciu, tânărul portar al Rapidului, apoi a recunoscut: „Atât de rușine mi-a fost! Chiar mă gândeam, ce m-o fi apucat?”

În emisiunea FANATIK SUPERLIGA de a doua zi, după ce Adrian Briciu (18 ani) a gafat în Dinamo – Rapid 3-1 disputat pe Arena Națională în returul play-off-ului din SuperLiga, moderatorul Horia Ivanovici a avut un discurs fără menajamente, în direct, la adresa tânărului portar al echipei din Giulești. Acum, directorul FANATIK a simțit nevoia să-și prezinte scuzele, de asemenea în mod public, față de Briciu, după ce a conștientizat că l-a criticat într-un mod exagerat.

Horia Ivanovici și-a prezentat scuzele în mod public față de Adrian Briciu și părinții săi

În premieră, Horia Ivanovici a dezvăluit că ulterior s-a simțit jenat din cauza acelui episod. Astfel, și-a recunoscut greșeala și a subliniat în mai multe rânduri, în discursul său, că a fost vorba despre o exagerare din partea sa la momentul respectiv față de un portar de perspectivă al României. „Acum, dacă tot vorbim și suntem deschiși… Vreau să îmi pun și eu cenușă în cap! Chiar stăteam seara și mă gândeam: «Ce-o fi fost în capul meu? Am și eu copii. Ce m-o fi apucat?». A avut meci Rapidul, când l-au băgat pe tânărul Briciu, știți povestea. Și a comis-o rău la primul gol… Doamne, ce i-am făcut săracului copil a doua zi! Am zis că s-a tăiat Rapidul cu briciul… Ironii, critici exagerate… Eu mă simțeam mare ziarist și o dădusem în metafore.

L-am criticat total exagerat pe bietul copil. Atât de rușine mi-a fost seara! E prima oară când o spun. Am ajuns acasă, mi-au zis și vreo doi prieteni că am sărit calul, că e un copil de 17-18 ani. Mi-au atras atenția doi-trei amici și chiar țin cont de părerile apropiaților”, s-a confesat Horia Ivanovici

Ce i-a urat Horia Ivanovici tânărului portar rapidist Adrian Briciu

În continuare, directorul FANATIK a mers și mai departe, prezentându-și scuzele față de și familiei acestuia pentru derapajul jurnalistic respectiv, subliniind și că îi dorește să ajungă un portar important pentru România în următorii ani.

„Atât de rușine mi-a fost seara și încă vreo două zile după, am vrut să îl sun pe băiat să îi spun că am greșit. L-am criticat vehement, sărind calul! Ăsta este momentul din actualul sezon în care chiar mi-a fost jenă că eu, cu copii acasă, am lovit în acest tânăr. Și îmi cer scuze public acum! Uneori, ne mai ia și pe noi valul, adrenalina și nedreptățim un jucător sau altul. Îi urez succes, încă o dată îi cer scuze, și lui, și familiei lui, părinților, care cred că au suferit foarte mult. Am făcut un lucru greșit din punct de vedere jurnalistic.

Chiar am conștientizat că, într-adevăr, am greșit! Nu vom progresa niciodată dacă noi, ca presă, avem discursurile astea față de un copil de 18 ani, pe care ar trebui să-l încurajăm în momentele grele. Copiii ăștia trebuie îmbărbătați! Sunt convins că Briciu va ajunge un portar extraordinar, mi-au spus mulți specialiști că are calități. Îi urez din suflet să ajungă un portar mare! Și să ignore ce am spus în acea dimineață…”, și-a încheiat Horia Ivanovici intervenția pe acest subiect de la emisiunea FANATIK EXCLUSIV.