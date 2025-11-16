Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Horia Ivanovici l-a distrus pe Michael Oliver după deciziile din Bosnia – România 3-1: ”Arbitru găzdar din ‘Japcă League’”

Michael Oliver a avut o prestație lamentabilă la meciul Bosnia - România 3-1. Horia Ivanovici a fost extrem de iritat și nu a avut milă de arbitrul englez.
Traian Terzian
16.11.2025 | 11:41
În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici l-a atacat extrem de dur pe arbitru Michael Oliver și l-a numit pe englez arbitru ”găzdar” după modul în care a fluierat la partida Bosnia – România 3-1.

”Tricolorii” au ratat șansa de a încheia Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026 pe locul secund după întâlnirea Bosnia – România 3-1, însă o parte din vina acestui eșec o poartă și arbitrul Michael Oliver.

”Bosnia – România, din păcate, s-a terminat 3-1, după ce la pauză am condus cu scorul de 1-0. O primă repriză bună spre foarte bună a tricolorilor, o a doua repriză, cel puțin din punct de vedere fotbalistic, pe alocuri lamentabilă. Acesta este adevărul, însă vom analiza de ce s-a ajuns ca a doua repriză să fie lamentabilă.

Am avut parte de un arbitraj absolut incredibil. Toată lumea când a văzut că e Michael Oliver a zis: ‘Wow, avem arbitru din Premier League’. Din păcate, s-a dovedit că am avut arbitru din ‘Japcă League’ și îmi asum ceea ce spun.

Nu sunt genul cu patriotism și așa mai departe, dar primul care l-a simțit, care l-a dibuit pe Michael Oliver, a fost Emil Grădinescu. A făcut pur și simplu praf meciul și ne-a făcut praf și pe noi”, a spus Horia Ivanovici, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

De ce l-a făcut Horia Ivanovici pe Michael Oliver arbitru ”găzdar”

Arbitrul englez este acuzat de faptul că le-a permis bosniacilor să joace cu o agresivitate peste măsura regulamentului. Totul a culminat cu faza în care nu acordă nici măcar cartonaș galben la intrarea cu cotul în capul lui Marius Marin, în urma căruia jucătorul român s-a ales cu urechea ruptă.

”O intrare între portocaliu și roșu la Marius Marin, iar un central care ar fi aplicat la virgulă regulamentul, pentru că în regulament scrie clar: ‘vezi sânge, dai roșu’, i-ar fi dat roșu jucătorului bosniac în momentul în care practic i-a sfârtecat urechea lui Marius Marin.

Dar, în general, toată maniera a fost o manieră pro-Bosnia, un arbitru găzdar. Așa se spunea pe vremuri când venea un arbitru și îi făcea praf pe oaspeți. Acesta a fost Michael Oliver la 40 de ani, un arbitru găzdar care nu merită nici măcar respectul nostru. Și încă o dată, nu sunt cu patriotismul”, a precizat Horia Ivanovici.

Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, a apreciat ca fiind corectă decizia lui Michael Oliver de a-l elimina pe Denis Drăguș, însă consideră că a fost vorba de rea intenție când nu a luat o măsură similară și la faza cu Marius Marin.

”Drăguș, cartonaș roșu, nu avem ce să discutăm. O intrare ilegală, ca să folosesc un termen juridic. Drăguș nu se informează și face acel fault care, încă o dată o spun, a fost de cartonaș roșu.

Dar, domnul Michael Oliver a venit din ‘Japcă League’. Nu se poate așa ceva, toată maniera de arbitraj… Orice duel în favoarea lor, orice fault în favoarea lor. A dat în prima repriză acele galbene care erau clare, mai putea să dea încă o grămadă de galbene în partea a doua.

Cred că s-a jucat totul acolo la Marin, care era la pământ cu urechea plină de sânge și arbitrul nu a dat nici măcar cartonaș galben. E clar, e vorba aici de rea intenție. Arbitru găzdar”, a încheiat Horia Ivanovici.

