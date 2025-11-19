Horia Ivanovici le pune public două întrebări comentatorilor de la Antena 1: „Câtă răutate să ai pe Naționala României? Ce v-a făcut Mircea Lucescu?”. Lecția de decență pe care fanii le-au dat-o lui Felix Drăghici și Andrei Rădulescu

ADVERTISEMENT

România a încheiat preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 doar pe locul al treilea, însă povestea încă nu s-a terminat. Mircea Lucescu și elevii săi mai au de umplut file în istoria fotbalului românesc în barajul din luna martie, care ne-ar putea duce în America. Ultimul meci din această campanie a fost împotriva lui San Marino, iar comentariile de la Antena 1 l-au iritat foarte tare pe Horia Ivanovici.

Horia Ivanovici a desemnat imaginea reprezentativă a serii după România – San Marino 7-1

Din păcate, România nu a reușit să obțină locul doi în grupa de calificare pentru Campionatul Mondial, însă va merge, cu capul sus, la barajul din luna martie. Ultimul meci contra lui San Marino nu a mai avut miză, însă „tricolorii” și-au dat sufletul în fața unor jucători semi-amatori, demonstrând un profesionalism desăvârșit. Scorul final a fost 7-1, însă meciul debutat cu naționala lui „Il Luce” condusă.

„Să vă spun cum văd eu lucrurile cu Mircea Lucescu. Pentru mine, imaginea icon a serii de ieri a fost seniorul Mircea Lucescu, stând în ploaie la 80 de ani. Pe mine m-a emoționat acea imagine. Mircea Lucescu, care a stat în mijlocul furtunii. Pentru mine asta a fost imaginea icon a ceea ce înseamnă Mircea Lucescu. Un Mircea Lucescu care stă cu chipul său nobil ca un căpitan de corabie în mijlocul furtunii. El stă, plouat tot, nu fuge de pe corabie, dovadă că merge la baraj”, a fost începutul discursului lui Horia Ivanovici.

Horia Ivanovici, discurs-manifest la adresa comentatorilor de la Antena 1: „Nu mi-a plăcut viclenia lor, dusă spre perversitate!”

au ales să accentueze startul slab al românilor l-a indignat extraordinar pe Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, care a avut un discurs-manifest la adresa jurnaliștilor Felix Drăghici și Andrei Rădulescu.

„Mă uitam și mă gândeam: Cum să nu-i dai respect acestui monument? Chiar dacă nu ne calificăm la baraj. Merită să trecem cu vedere și o eventuală necalificare, pentru tot ce a însemnat Mircea Lucescu în fotbalul românesc. El stătea ca un căpitan la timona corabiei, în furtună. Nu i-a păsat de nimic. A stat cu gura pe jucători… totuși, vorbim despre un om de 80 de ani pentru care naționala înseamnă totul. Să nu-i acorzi un pic de respect!?

Am auzit comentariile lui Felix Drăghici și Andrei Rădulescu de ieri, de la Antena 1. Îmi pare rău, pentru că sunt colegii noștri, dar au fost jenante. M-au întristat pe mine, ca român. Niște atacuri… au spus de 4 ori în zece minute că e echipa de pe ultimul loc în clasamentul FIFA. Îi auzeam pe amândoi cu voluptate. Mușcau din cuvinte. «Uite ce ne face echipa de pe ultimul loc! Singura formație pe care o conduce echipa de pe ultimul loc!». Câtă răutate să ai pe naționala României? Ce v-a făcut Mircea Lucescu, băi, oameni buni? Ai pretenții de la ei. E trist că vin lucrurile astea și te fac să te întrebi: «Băi, noi mai iubim țara asta?».

Ce nu mi-a plăcut la ei, pe lângă răutatea asta: viclenia dusă spre perversitate. Vedeai clar că mingea nu circulă, că nu se putea juca fotbal. «Nu reușim să ducem nicio acțiune la capăt, San Marino ne pasează, ne conduc în continuare!». Băi, băieți, duceți-vă seara și uitați-vă în fața oglinzii. Lăsând la o parte fotbalul… tu, ca om, să nu-i dai un minimum de respect lui Mircea Lucescu? Ajung la concluzia că unii chiar s-ar bucura să pierdem. Erau foarte triști când au terminat comentariul. N-au spus-o, dar îi auzeai. La 7-1 ei vorbeau tot de primele 10 minute. N-o să încep cu patriotismul acum, dar să n-aveți o minimă decență? Vorbim de naționala României, băi, care, așa cum e, ne duce la baraj. Are ce să dea Antena 1, nu? Datorită lui Lucescu și a băieților ăstora avem iar emoții până-n martie.

Așa cum e Mircea Lucescu. Nu e perfect. Are și el ieșirile lui, are și el nervii lui de om la 80 de ani, care nu e respectat. Mă gândeam: Oare mai ținem la naționala asta? La băieții ăștia? Așa cum sunt ei. Nu-s Hagi, nu-s Popescu… m-am săturat de comparația asta eternă. Îi ascultam pe Felix Drăghici și pe Andrei Rădulescu și mă cezurez acum, pentru că sunt doi jurnaliști care au dovedit de-a lungul timpului că au o anumită valoare. Ascultam ieri comentariul și eram atât de trist după prima repriză, încât îmi venea să-i sun. Suntem români cu toții. Bine, mă, n-o să ne calificăm! Și ce facem dacă nu ne calificăm? Îl executăm în piața publică pe Lucescu? Îi împușcăm pe Rațiu, pe Man? Am fost foarte dezamăgit de acești băieți. Rău de tot”, a mai spus Horia Ivanovici.

„Antena 1 va transmite turneul final. Bravo lor, este o lovitură de imagine. Mă întreb și eu, fac un exercițiu de imaginație, cum ar suna comentariile dacă ne-am califica și am juca cu echipe mult mai puternice, care ne sunt superioare și care ne-ar domina. Îmi închipui comentariile lui Felix și Rădulescu. Jucăm cu Olanda: «Ce moș expirat Lucescu ăsta… v-am spus noi că ne facem de râs? Ce mai caută Stanciu în echipa națională? Man!? Ne smulgem părul din cap! Nu are ambele picioare». Astea vor fi comentariile la Antena 1? «O adunătură de prăpădiți. Ce, bă, ăsta e fotbal?». Parcă îi și aud…”, a fost exercițiul de imaginație făcut de moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Spectatorii de pe „Ilie Oană”, lecție de decență pentru comentatorii meciului România – San Marino: „Oamenii nu pot fi mințiți! Ce palmă au primit Felix Drăghici și Andrei Rădulescu”

, surprinzător, încă din minutul al doilea, fanii prezenți pe „Ilie Oană” au dat o lecție de patriotism. Suporterii nu au încetat nicio secundă din a-și încuraja favoriții, deși au fost, timp de aproximativ 10 minute, conduși de echipa de pe ultimul loc din clasamentul FIFA, așa cum comentatorii de la Antena 1 au ținut să accentueze cu fiecare ocazie:

„Publicul a dat o lecție de decență comentatorilor. Publicul, și la 1-0 pentru San Marino, încuraja România. Numai pentru asta mie mi-ar fi jenă pentru comentariul pe care l-am făcut cu o zi înainte. Trebuie să fim patrioți! Patriotismul este unul dintre cele mai frumoase lucruri din lume. Oamenii nu pot fi mințiți. Ei au încurajat România și la 1-0 pentru San Marino pentru că sunt români, pentru că naționala înseamnă, cu adevărat, ceva pentru ei, dar și pentru Mircea Lucescu, care are 1543 de meciuri ca antrenor. Oamenii ăia scandau „România” la 1-0 pentru San Marino. Chiar mă gândeam: ce palmă au primit Felix Drăghici și Andrei Rădulescu. Până la urmă le-am dat 7-1. Asta e lumea!”, a conchis Horia Ivanovici.