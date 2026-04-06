Horia Ivanovici, mesaj de solidaritate cu fanii din România: „Vom opri împreună această Lege care încalcă demnitatea și, mai ales, drepturile suporterilor! Legea 4, de nota 4!”

Noile modificări ale Legii 4, cea care reglementează comportamentul spectatorilor la evenimentele sportive, au fost votate în Senat. FANATIK a început campania care nu fac altceva decât să alunge fanii de la stadion.

Horia Ivanovici, campanie în forţă pro suporteri: „Stop abuzurilor! Haideți să modificăm Legea 4. Respect pentru fani, nu ne mai tratați ca pe un popor de oi”

Horia Ivanovici a avut un mesaj manifest în care condamnă ferm modificările legislative la Legea 4, care merg spre opresiune. Realizatorul FANATIK SUPERLIGA susţine că amendamentele frizează ridicolul şi este vorba de un control absurd:

„Am hotărât să luăm atitudine! De astăzi și până în ziua în care se va vota la Camera Deputaţilor, for decizional… sau nu se va vota ultimul proiect privind Legea 4… vom veni în sprijinul galeriilor şi al cluburilor de fotbal din SuperLiga. Vorbim despre votul din Senat, unul ilegal, dar considerat legitim, că aici am ajuns în România, să nu se mai respecte nicio lege. Vorbim despre amendamentele şi completările la faimoasa Lege 4, un nou proiect de lege ce depăşeşte orice fel de limite, merge spre o legislație opresivă, abuzivă şi, mai mult decât atât, riscă să alunge oamenii de pe stadioane. Legea 4, de nota 4!

Cei care încă mai întreţin pasiunea vor suferi din cauza acestui proiect iniţiat, din ce ştiu, de fostul ministru Stroe. De fapt, în spate ar fi Ministerul Afacerilor Interne, care nu vrea decât să se acopere… Legiuitorii noştri nu mai au niciun fel de dialog, au ajuns doar să pedepsească! Să reprime! Toate legile așa se fac în România mai nou, pentru că am devenit un popor de oi, înghiţim pe nemestecate tot ce primim.

Inclusiv procedura în urma căreia la Senat s-a votat acest proiect – care e înfiorător pentru tot ce înseamnă spectacol pe stadioane şi încalcă multe drepturi ale celor care vin să vadă un spectacol – a fost ilegală. E momentul ca suporterii şi noi, ca societate, să nu ne mai lăsăm călcaţi în picioare. Sunt modificări ce frizează absurdul: să îţi numere jandarmul berile, să îţi cumperi bere pe buletin…”.

Horia Ivanovici, director FANATIK: „Nu poți să faci o lege într-un dispreț total față de cei din jur, să nu te consulți cu cluburile, cu asociațiile de suporteri, cu FRF și LPF”

„Amenzile, mărite de 10 ori!! Un control absurd care duce cu gândul mai mult la opresiune, o lege cu iz dictatorial: «Hai să îi alungăm pe cei care mai vin pe stadioane». Problema reală este de legislaţie, de abordare. Nu poţi să faci o lege într-un dispreţ total față de cei din jur şi să nu te consulţi cu asociaţiile de suporteri, cu cluburile de fotbal, cu LPF, cu FRF. Nu mai putem să ne lăsăm călcaţi în picioare!! Nu mai putem fi oile voastre.

Nu poţi să distrugi şi ultima bucurie care i-a rămas românului. Să introduci amendamente de noaptea minții, constrângeri care frizează ridicolul, totul în contextual unei aparente lupte împotriva violenţei! Sunt foarte bune regulile care protejează, nu are nimeni nevoie de haos, sunt total anti violență și pentru aplicarea legii. Dar de aici, de la o lege să ajungi să propui, de fapt, o anti-lege… Suntem într-o situaţie absolut ridicolă, cu două proiecte de modificare pe aceeaşi lege la Camera Deputaților”, a transmis Horia Ivanovici.

FANATIK, campanie în forţă pentru modificarea Legii 4: „Scrieţi la pagina de mail: respectpentrufani@fanatik.ro”

Realizatorul FANATIK SUPERLIGA susţine că modificările pentru Legea 4 sunt abuzive şi face un apel pentru suporteri, oficiali, oameni de fotbal şi politicieni să sprijine demersul FANATIK pornit împotriva acestor amendamente şi să îşi spună opinia pe acest subiect la pagina de mail: respectpentrufani@fanatik.ro şi pe pagina de Facebook Horia Ivanovici:

„Avem o lege a domnului Ciprian Paraschiv, într-o formă normală, cu constrângeri normale, cu pedepse normale. Pentru că, este evident, stadionul nu poate fi un câmp de luptă între suporteri. Altă lege, forțată, la limita abuzului și a încălcării drepturilor constituționale, pare cea a domnului Stroe. Chiar așa, fără să te consulţi cu NIMENI?! Noi, FANATIK, demarăm o campanie şi așteptăm să ne fiți alături. Aveţi două posibilităţi: intraţi şi lăsaţi orice fel de mesaje pe pagina mea de Facebook, Horia Ivanovici, comentarii, sugestii de îmbunătăţire a legii. Nu vreau hate! Vreau soluții, propuneri, amendamente echilibrate… Sau scrieți-ne la adresa de mail respectpentrufani@fanatik.ro.

Fiecare face ce vrea în țara asta! Ce sunt aberaţiile astea? Cum să iei bere şi să-ți fie interzis să ai chiar și un centimetru de gazon în câmpul vizual? Cine-a scris asta probabil că visează să fie faimos la vreun stand-up de comedie. Ne-am săturat de bătaia asta de joc. Opriţi-vă, că ne-am săturat de voi, de unii dintre politicieni! Lăsaţi oamenii să se bucure de micile plăceri pe care le mai au, că le-aţi luat tot! Tot! Demnitate, respect, pâinea de pe masă, tot!”.

Horia Ivanovici, director FANATIK: „Auzi, amenzi mărite de 10 ori în timpurile astea! Jandarmeria vrea să-și facă bugetul pe spinarea amărâtului de român”

„O mizerie de lege! Una e să ai o lege care respectă principiul proporționalității, alta e să calci în picioare drepturile suporterilor. Auzi, amenzi mărite de 10 ori în timpurile astea! Jandarmeria vrea să-și facă bugetul pe spinarea amărâtului de român. Cine dorește să îşi facă auzită vocea, cine vrea să ia atitudine, FANATIK este aici! Vom vorbi cu Federaţia, cu Liga, vom merge la politicieni să le aflăm și dumnealor punctul de vedere. Nu cerem decât atât: «Respect pentru suporteri». Nu se mai poate!

Toţi cei care au opinii, idei, referitor la «Legea 4/2008», puteţi să scrieţi la pagina de mail: respectpentrufani@fanatik.ro. De asemenea, puteţi să ne contactați pe pagina de facebook Horia Ivanovici, unde puteţi trimite mesaje în privat sau scrie în comentarii la postările legate de această campanie. Îi învit nu doar pe suporteri, ci și pe reprezentanţii cluburilor şi oricine are o idee, o inițiativă, şi vrea să se exprime coerent pe subiect.

Sunt convins că vom opri împreună această lege, care ne încalcă drepturile constituționale, libertățile de exprimare. Dacă nu plecăm de la respect, demnitate, se va alege praful de tot fotbalul românesc. Fără galerii, fără fani, dispare fotbalul din România, dispare totul. Chiar asta ne dorim cu orice preț?!”, și-a încheiat Horia Ivanovici mesajul manifest transmis la

