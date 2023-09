Horia Ivanovici, mesaj manifest după atacurile rasiste la Dawa: “Respectaţi fotbaliştii!”

după ce a făcut un fault din postura de ultim apărător. S-a dictat și penalty, care a dus la golul egalizator al sibienilor.

Horia Ivanovici, reacție după scandalul Dawa

După meci, Joyskim Dawa a acuzat că . HORIA IVANOVICI a analizat mesajul publicat de Dawa, spunând că fundașul de la FCSB a răspuns corect acuzațiilor.

“A fost 2-2, o greșeală mare care a influențat partida a lui Dawa. Aseară a pus o postare pentru că au fost foarte multe mesaje ale fanilor FCSB și nu numai care nu erau la locul lor. Au fost niște băieți mai înfierbântați, niște suporteri supărați, care l-au arătat cu degetul, l-au poreclit.

Unii s-au luat de culoarea pielii, nu au toți minte. Aseară Dawa a pus un mesaj foarte frumos pe Instagram și îl felicit. Oamenii erau supărați nu de culoarea pielii, ci că au pierdut la pariuri”, a spus HORIA IVANOVICI.

“Greșelile fac parte din fotbal, dar nimeni nu poate veni să-mi jignească pielea (n.r. culoarea pielii). Poți fi dezamăgit, dar te rog să mă respecți și să nu fii rasist.

Apropo, banii pe care îi pierzi la pariuri nu sunt nici treaba mea și nici responsabilitatea mea. Sunt plătit să joc fotbal, nu să te fac pe tine mai bogat. Mulțumesc!“, a scris Dawa, după meci.

Româncele, îndrăgostite de Dawa

Vivi Răchită, prezent în studio, i-a sugerat lui HORIA IVANOVICI să citească și mesajul soției lui Dawa, care a reacționat, de asemenea, la criticile primite de iubitul său.

“Citește și mesajul soției lui Dawa, e interesant. A zis să verificați cui trimit fetele voastre mesaje, pentru că româncelor le-ar plăcea să fie cu negrul meu. Înseamnă că pe Instagram-ul lui Dawa sunt mesaje de la fete românce“, a spus Vivi Răchită.

”Arată bine Dawa, e un jucător solid”, a încheiat HORIA IVANOVICI.

”Comentariile voastre sunt inacceptabile. Suntem mândri să fim negri și africani. Aș fi încântată să spun aceleași lucruri despre numărul aproape inexistent de jucători profesioniști români din prima ligă franceză.

Să insulți o persoană de culoare în 2023 demonstrează cât de deschis la minte ești, așa că ieși afară și vezi ce are de oferit lumea! Uitați-vă la echipele din toate campionatele, fără acești „negri”, fotbalul ar fi la fel de plictisitor ca meciurile voastre din Liga 2.

Mergeți și citiți-vă Biblia din nou, pentru că rasismul și pariurile sunt păcate. Am spus ce am spus și nu-mi pare rău. Oh, și ați face bine să verificați cui trimit mesaje iubitele voastre, pentru că pare că fetelor din România le-ar plăcea la nebunie să fie cu „negrul” meu”, a scris Sofya, soţia lui Dawa.