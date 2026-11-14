Horia Ivanovici, mesaj pentru Gică Hagi: „Avem în ADN genul de fotbal din repriza a doua. Bîrligea trebuia să fie titular!”

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Victorie în spiritul Crăciunului. Parcă a venit ca un cadou de Crăciun și parcă Moș Crăciun i-a pus, în sfârșit, după cinci meciuri, lui Gică Hagi, trei puncte sub brad. Bineînțeles, e o victorie frumoasă și o victorie în primul rând de moral. Apropo de Crăciun, ne-au crescut cornițele, da? Cam asta e ideea. Băieților noștri le-au crescut cornițele, ceea ce este bine.

„N-ai cum să nu joci cu Bîrligea titular”

O victorie importantă, n-am jucat extraordinar, ăsta este adevărul. Prima repriză a fost destul de anostă, chiar aș putea să spun plictisitoare, în care n-am reușit mare lucru în fața Poloniei. A doua repriză a arătat că avem fotbaliști, a arătat că Hagi poate fi inspirat, pentru că, apropo de inspirație, cred totuși că n-a ales cel mai bine primul 11. Am văzut un moale, inert. A vrut, s-a luptat, la acest capitol nu poți să-l acuzi, dar una peste alta a jucat tot timpul cu spatele, ineficient, pur și simplu ineficient.

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Și, din păcate, în continuare un Ianis Hagi în linia evoluțiilor lui șterse, chiar modeste. Se vede că nu joacă la echipa lui de club și asta, din păcate, atârnă foarte greu. Și Ianis a jucat slab astăzi, din nou a jucat slab. Florinel… am înțeles oarecum din punct de vedere tactic lucrurile, în sensul că probabil Gică l-a băgat pe Florinel să-i hărțuiască, dar a avut extrem de puține reușite. Iar la golul lui Florinel, hai să fim corecți, oricât am fi de patrioți, oameni buni, a fost fault. A fost un gol anulat corect.

Am auzit comentatorii de la Antena 1 că spuneau că Hagi a fost inspirat la schimbări, cred că ar fi putut să fie mai inspirat în alegerea primului 11 și v-am și spus de ce. N-ai cum să nu joci cu Bîrligea titular. Cu tot respectul pentru Gică, n-ai cum să nu joci cu un fotbalist din Serie A care marchează, care este în formă, care este vârf adevărat. Geniile, pentru că Hagi e un geniu, ăsta-i adevărul, au câteodată ideile lor pe care nu le înțelegem. Fotbalul, până la urmă, e simplitate, cum zice și Gică. Păi joacă în atac cu Bîrligea! Nu mai inova cu Florinel Coman vârf fals… Nu, că nu poți! N-a mai jucat de ani de zile Florinel vârf și chiar și atunci când a jucat n-a făcut…

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Hai să rămânem la fotbalul simplu. Ați văzut ce s-a întâmplat? Intră Bîrligea, îi rupem imediat, se face diferența, avem alt dinamism, avem altă forță. La fel, bun, joci cu Ianis, dar când l-ai băgat pe Corbu, s-a schimbat tot jocul. Corbu știe, se vede că face parte dintr-o echipă care a bătut-o pe AC Milan cu 2-0 în cupele europene. O echipă din Ungaria care bate pe terenul lui AC Milan cu Corbu titular. L-ați văzut pe Corbu ce control are, ține mingea, driblează… Hai să băgăm jucătorii care sunt în formă!

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„Vestea cea mai importantă este că s-a întors Radu Drăgușin”

L-am bătut pe Gică la cap toți în primele patru etape. Nu înțelegea nimeni de ce nu-l bagă pe Cicâldău. În sfârșit l-a băgat pe Cicâldău. Uite-l pe Cicâldău! Fotbalist de talent, fotbalist extraordinar. Nu e vreun Messi, dar e în momentul de față numărul 1 în Superligă și un fotbalist care și în seara asta a făcut diferența. Să nu uităm că Cicâldău a jucat constant bine în toate meciurile din cupele europene, și în sezonul trecut, și acum doi ani, și în acest sezon pentru Universitatea Craiova. Era clar că trebuie să începi cu Cicâldău titular și s-a văzut asta.

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Apropo de mutări inspirate la : mi-a plăcut Eissat. Chiar mi-a plăcut Eissat pe banda stângă. Nu pot acum neapărat să spun că e mai bun decât Bancu, dar mi s-a părut mai sigur decât Bancu. Evoluție bună pentru băiatul ăsta care joacă în Anglia. Solid, bun, puternic, personalitate. Chiar mi-a plăcut, cred că este o inovație bună a lui Gică Hagi în partea stângă. Apoi, până la urmă și Man mi-a plăcut, a fost ok, e un fotbalist care are calitate.

Dar eu cred că vestea cea mai importantă, marea veste pentru echipa națională, este că s-a întors ‘Dragonul’, s-a întors Radu Drăgușin. O partidă aproape perfectă a fundașului Fiorentinei, ca atunci când era în formă de zile mari la echipa națională, acum câțiva ani de zile, când ne-am calificat la Euro pe vremea când antrena Edi Iordănescu. Sigur pe el, valoare, bine poziționat, excepțională partidă și mă bucur mult de tot pentru Radu Drăgușin, așa cum peste toți mă bucur pentru Gică Hagi.

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Sunt fericit pentru el. Mă uit așa cât se zbate, cât e de disperat, cum încerca în prima repriză să-l împingă pe Ianis, îi spunea parcă și în machedonește, mi s-a părut la un moment dat, că îi dădea indicații. M-am bucurat pentru Hagi, chiar m-am bucurat, pentru că Gică Hagi înseamnă atât de mult pentru noi și ne-a adus atâta bucurie, încât eu personal am suferit la fiecare înfrângere a lui din cele patru care au fost. Iar acum m-am bucurat ca un copil care vede cadoul sub bradul de Crăciun. Ăsta este cadoul lui Gică Hagi și cine știe, poate mai vine și unul la Zenica, deși cred că va fi extrem de greu împotriva unei Bosnii rănite.

„Hagi trebuie să devină și mai pragmatic”

Bun Hindrich, cred că avem portar la echipa națională, ca să nu mai stăm în fițele lui Ionuț Radu. Ok Coubiș, cred că ăsta va fi cuplul de fundași centrali, Radu Drăgușin cu Coubiș. Ok și Vlad Dragomir la mijloc, Cicâldău nu mai vorbim, cred că a fost aproape cel mai bun jucător de pe teren ținând cont c-a și marcat. V-am spus, singura virgulă pe care o am în toată povestea asta… Bine, o victorie și puțin norocoasă, trebuie să fim sinceri. Polonezii ne-au călărit, în ultimul minut au scos extraordinar acolo, au făcut un zid Coubiș și Radu Drăgușin, un baraj ca la Porțile de Fier, și-n minutul 90 mingea dată cu latul de polonez nu se duce spre poartă, probabil că ar fi fost gol.

Cred că Hagi trebuie să devină și mai pragmatic decât a fost în seara asta. Mă uitam în prima repriză: nu e stilul nostru, noi nu putem să pasăm, să atacăm pozițional. Nu putem, pur și simplu! Nu-i un fotbal pe aptitudinile fotbalistului nostru. A încercat și Mircea Lucescu, din păcate fără succes. Încearcă acum și Gică Hagi. Ați văzut prima repriză: modestă, ăsta este adevărul. O primă repriză fără mari reușite. În a doua repriză, golurile le dăm pe contraatac. Ce știm noi să facem. Știți cum e, de pe vremea turcilor. Cum se luptau cu ei Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș. Erau oștiri mari, aveau oștiri mari, nu puteai să ieși la câmp deschis.

Nu puteai să ieși la joc, înțelegeți ce vă spun, cu ‘echipa Turciei’. Și atunci îi hărțuiai, îi atacai, atacuri scurte, contraatacuri, îi măcinai. Asta am făcut noi în a doua repriză și așa i-am bătut pe polonezi, așa i-am egalat pe elvețieni, dacă țineți minte, așa am bătut până la urmă Ucraina și așa au venit cred că toate marile victorii, culminând cu Columbia și cu Argentina la Campionatul Mondial. Ăsta este tipicul. Hagi trebuie să înțeleagă asta. Trebuie să înțeleagă și eu sper că va înțelege, știe fotbal enorm. Dacă nici el n-o să înțeleagă, n-o să mai înțeleagă nimeni. Astea-s particularitățile, noi trebuie să ne mulăm pe particularitățile fotbalului românesc. Ce am văzut în a doua repriză. Un mijloc dens, o apărare sigură, contraatac și ați văzut că am reușit să prindem și Polonia.

Bun, o echipă a Poloniei care e departe de meciurile mari pe care le făcea, un Lewandowski care a îmbătrânit, asta e viața. Nu-mi place că atunci când n-are mingea se comportă pur și simplu ca un impostor fotbalistic, tot timpul cere penalty la orice fel de fază. În fine, nu-mi place fără minge; cu minge, bineînțeles că-i un fotbalist extraordinar de mare. Și vedeți ce se întâmplă când fotbaliștii mari ies de la echipe. Vedeți, a ieșit Lewandowski: cu el în teren rezultatul a fost ok, fără el Polonia a pierdut. Cristiano Ronaldo nu mai e, Danemarca învinge Portugalia cu 4-1 la Braga. Contează mult acești jucători extrem de mari.

„Acesta e talentul nostru, asta avem în ADN. Contraatac, contraatac, contraatac”

Asta aș vrea și Gică Hagi să înțeleagă: că uneori poate nu poți să-ți impui propriile idei 100%. Și atunci trebuie să ai și o oarecare șmecherie. Probabil asta nu e în ADN-ul lui Hagi, pentru că el e un tip muncitor, un tip care tot timpul și toată viața lui n-a făcut decât să construiască, să muncească. Și de aceea îl admirăm, de aceea îl respectăm, de aceea este această moștenire Hagi. Dar cred că și el trebuie să fie mai șmecher. Ăsta-i fotbalul nostru, asta putem noi să facem cel mai bine, acesta e talentul nostru, asta avem în ADN. Contraatac, contraatac, contraatac. Astăzi i-am bătut pe contraatac, e adevărat, și cu puțin noroc, dar i-am bătut, fraților, dragi români.

Și apropo de români, aplauze pentru cei 45.000 de oameni și sunt convins pentru milioane de telespectatori care nu au abandonat naționala României și, în ciuda a patru rezultate dezastruoase, rușinoase, umilitoare, i-au susținut pe băieții ăștia care astăzi au dat tot. Toți merită felicitați, toți, toți, toți, bineînțeles în frunte și cu Florinel și cu Ianis, la care am avut niște critici, dar pur fotbalistice, pentru că Florinel și-a dat viața pe teren, Ianis și-a dat viața pe teren, la modul cel mai serios spun asta. Au avut mai puține reușite din punct de vedere fotbalistic.

Toți băieții noștri merită felicitări pentru atitudine, nota 10 pentru mentalitatea pe care le-a imprimat-o Gică Hagi. Bravo, Gică, ține-o tot așa, crește nivelul dacă se poate, dar v-am zis, haideți puțin să fim și inteligenți, hai să jucăm cum știm noi, hai să jucăm pe calitățile noastre, că mereu când îi prindem pe contraatac, mereu când jucăm inteligent, reușim victorii importante, cum este și aceasta. În această seară, nu mai e o mare Polonie, dar am învins una dintre echipele bune ale Europei și sunt fericit. Sunt fericit pentru Gică, pentru Regele nostru. Da, știu că sună așa pompos, dar e Regele nostru. Și mie îmi place titulatura asta, una peste alta.

„Am și uitat cum e să fim bucuroși”

Deci uite că se poate. Uite că se poate dacă faci o echipă cât mai aproape de adevăr. Sunt convins că Gică Hagi o va regla și mai mult pentru meciul cu Bosnia și nu putem decât să fim bucuroși. Bine, acum mai am o problemă, am și uitat cum e să fim bucuroși, să fim fericiți, nu mai știm. Acum, știți cum e, ca mersul pe bicicletă, trebuie să ne readucem aminte cum să ne bucurăm. Hai, români, să ne bucurăm! Hai România! Bravo, Gică! Bravo, băieți! Victorie extraordinară din toate punctele de vedere, mai ales din punctul de vedere al încrederii în noi, că ajunsesem să credem că suntem ultima găină din coteț, dar uite că lucrurile se pot schimba. Toate până la urmă au concurat, dar repet, mai ales aceste 45.000 de suflete care pur și simplu au împins naționala spre victorie.

Vorbim mai multe mâine la FANATIK, avem ediție specială cu Mihai Stoichiță, cu Adrian Ilie, cu Dănuț Lupu, cu Marius Mitran, cu Cristi Balaj, cu Marius Șumudică, cu mulți, mulți. O să fie o ediție extraordinară, în care o să analizăm această victorie. Până atunci însă, rămâneți pe FANATIK.RO, pentru că aici aveți toate analizele, opiniile și mai ales exclusivitățile, și noi facem pe site un spectacol și un eveniment din această victorie, nu știu dacă neapărat una mare, dar enorm, enorm de importantă pentru tot ceea ce înseamnă fotbalul românesc. Bravo, băieți!