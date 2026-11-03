Horia Ivanovici, mesaj pentru Gigi Becali la FCSB: „Nu ai cum să iei campionatul fără atacant de valoare”

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Horia Ivanovici i-a transmis un mesaj direct lui Gigi Becali după înfrângerea FCSB-ului, scor 0-1 cu Universitatea Cluj, în etapa a 14-a din SuperLiga. Directorul FANATIK este ferm convins că roș-albaștrii nu pot emite pretenții la titlu fără un atacant de valoare.

Horia Ivanovici, mesaj direct pentru Gigi Becali după U Cluj – FCSB 1-0: „Diferența a făcut-o un atacant”

Laurențiu Reghecampf a suferit prima înfrângerea în SuperLiga de la revenirea pe banca FCSB. Echipa patronată de Gigi Becali a pierdut la limită, scor 0-1, pe terenul Universității Cluj. la un moment dat, a marcat unicul gol al partidei. Horia Ivanovici susține că FCSB nu poate intra în bătălia pentru câștigarea titlului fără un atacant de valoare.

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„Nu înțeleg. Cum vrei să te bați la campionat fără atacant. Nu pricep, mă uitam la Gigi Becali, care bagă o grămadă de bani, chiar nu iei un atacant de calitate? Rezumând totul până la bază, diferența în U Cluj – FCSB a fost făcută de un atacant. U Cluj a stat la cutie, a aglomerat spațiile, asta a fost tactica lor. U Cluj, echipa care a jucat fotbal-șampanie cu Rapid, nu a jucat nimic. Cristiano Bergodi a jucat italienește. Diferența ți-a făcut-o un atacant. De ce? A stat unde trebuie.

Mă uitam și la Gigi Becali, bagi atâția bani. Universitatea Cluj îl dădea cu 2 milioane de euro sau 2,2 milioane de euro. Dădea Gigi Becali 2,5 milioane de euro și venea Jovo Lukic la FCSB. Dacă FCSB îl avea pe Jovo Lukic, era garantat în primele 3 locuri, nu spun pe primul loc. Ai un Crețu, Pădurariu, Radunovic care centrează”, și-a început discursul Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

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Arnold Garita, atacant „expirat” pentru FCSB

În încercarea de a consolida zona ofensivă, FCSB l-a adus pe Arnold Garita. Atacantul nu va continua la FCSB din iarnă, sunt jalnice. De altfel, FCSB nu a dat roade nici cu David Miculescu pe postul de vârf. „L-ai adus pe Garita, un expirat. Îmi pare rău, nu vreau să-l jignesc, îmi cer scuze, mă refer strict fotbalistic. Stoian, totuși, este un copil. Nici cu acesta nu forțează, nici măcar cu acesta. Inventezi Miculescu vârf. S-a terminat!

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Ați făcut-o în cupele europene, a mai ieșit câteodată, dar s-a închis povestea. Miculescu nu poate. Drăguș joacă ba atacant, la meciul cu Universitatea Cluj era la 35 de metri de poartă, cerea mingile prin laterale. Drăguș a fost orice numai atacant împins nu a fost. Asta îi spun public lui Gigi Becali. Nu ai cum să te bați la titlu, să câștigi titlul fără un atacant de valoare. De ce Craiova e unde e? Are Bancu, Cicâldău, are fundași buni, dar nu era unde e dacă nu avea 2 și acum 3 atacanți de valoare. Nu ai cum să câștigi campionatul fără atacanți. Am închis povestea. Scoate 2 milioane de euro și plătește pentru un atacant. Tu îl iei pe DJ Arnold?”, a mai spus Horia Ivanovici.

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Andrei Vochin, concluzie amară: „Uitați-vă ce se întâmplă cu Boutoutaou”

Andrei Vochin a avut o concluzie amară pentru fani în ceea ce privește transferul unui atacant care să rupă plasele la FCSB. Reputatul jurnalist este de părere că atacanții din străinătate nu sunt văzuți cu ochi buni de patron și a dat exemplul lui Aymen Boutoutaou. Deși a decis derby-ul cu Rapid (4-1) aproape de unul singur și are, de multe ori sclipiri în joc, Gigi Becali nu îl are la suflet pe atacantul francez.

„Nu are de unde. Nu există ‘afară’ la Gigi Becali. Spuneți-mi jucători aduși direct de afară care să aibă trecere la Gigi Becali. Uitați-vă la ce se întâmplă cu Boutoutaou. Îl deranjează atât de tare încât nu ar vrea să-l vadă pe teren. Când dă Boutoutaou vreun gol sau vreo pasă de gol parcă îl doare sufletul pe Gigi Becali.

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Așa vorbește despre el. Cum să aibă șansă un jucător care vine din afară la FCSB. Șansa FCSB este ca în campionatul intern să apară un atacant care să-l convingă pe Gigi. Lukic era foarte bun în condițiile pe care le are FCSB. FCSB a câștigat singurele două campionate din ultimii 10-12 ani după ce l-au cumpărat pe Bîrligea. A scos 2 milioane de euro, l-a băgat pe Bîrligea, au câștigat campionatul”, a spus și Andrei Vochin.