Horia Ivanovici, mesaj public pentru fani înainte de România – Suedia: „Haideți să nu le mai dăm un șpiț în gură. Ce se va întâmpla ne va defini ca nație, ca români. Să fim alături de Hagi și de jucători”

ADVERTISEMENT

Naționala României vine după 3 eșecuri drastice din tot atâtea meciuri în noua campanie din Nations League. „Tricolorii” joacă luni seară, acasă, de la 21:45, returul cu Suedia, iar Horia Ivanovici a lansat un mesaj public către toți suporterii. Îndemnul realizatorului emisiunii FANATIK SUPERLIGA pentru fani.

Horia Ivanovici, mesaj public pentru fanii români înaintea returului cu Suedia

Naționala României a pierdut până acum cu 1-2 în fața Suediei, 2-4 contra Bosniei și . Luni seară, „tricolorii” joacă la București returul contra nordicilor. Pe fondul rezultatelor amintite, pentru meciul echipei naționale cu Suedia. Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, a lansat un mesaj amplu către fani, cărora le-a cerut să îi susțină pe elevii lui Gică Hagi în acest moment extrem de delicat.

ADVERTISEMENT

„O să dau un mesaj public, da? Chiar un apel public către suporteri. Eu mi-aș dori foarte mult, din suflet mi-aș dori, ca astăzi, indiferent ce se întâmplă, suporterii să susțină naționala. Și vă spun și de ce. E adevărat, e greu. Când tot pierzi, când ăia te umilesc… Dar eu fac un apel public și îi rog pe fanii naționalei meciul ăsta să fie alături de băieți, indiferent ce s-ar întâmpla. Pe ideea că atunci când cineva e căzut jos, nu mai vii să îi mai dai un șut în gură. Atât de jos am ajuns, încât cred că nu-i mai ajutăm cu nimic în momentul de față, cu critici și cu huiduieli și cu și așa mai departe. Părerea mea. Știi cum sunt? Cred că până și ei s-au imunizat!

Și atunci eu cred că diseară trebuie să fie un stadion plin și chiar dacă jocul naționalei nu va fi ăla, că e greu să fie ăla pe care-l dorim cu toții, nu e imposibil, dar e aproape de domeniul miracolului. Eu le spun atâta suporterilor: fiți lângă națională, indiferent ce se întâmplă diseară. Ne definim și noi ca nație, până la urmă, în seara asta. Vedem și noi cum suntem ca nație. Vedem și noi ce caracter avem. În momentul în care îl vezi pe unul de-al tău, da? Hai să nu le mai dăm un șpiț în gură când sunt jos. Hai să-i încurajăm, până la urmă, ăștia sunt ai noștri!

ADVERTISEMENT

Avem timp după aia, la următoarele meciuri, iară să-i luăm și să le dăm două, trei, patru și așa mai departe. Dar eu sincer spun, cred că băieții ăștia, inclusiv Gheorghe Hagi, au nevoie să simtă că, nu știu, ca nație, ca popor, suntem totuși alături de ei, să simtă niște căldură în seara asta. Eu asta m-aș bucura mult să văd, pentru că încă o dată, cred că în seara asta ne vom defini mult ca popor și ca nație, că dacă din minutul zece o să începem să-i luăm… Chiar dacă nu jucăm, e un moment în care știi cum e… trebuie să fii lângă ei. Așa văd eu lucrurile astăzi. Eu cred că nu le mai facem bine oricum cu nimic!”, a precizat inițial moderatorul emisiunii.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici îndeamnă la unitate înainte de România – Suedia

Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA a subliniat încă o dată ideea de a fi un tot unitar și de a lăsa deoparte dezbinarea din ultima perioadă, în care „tricolorii” au fost criticați extrem de dur, . „Mâine o luăm de la capăt. O să trebuiască să comentezi ce ai văzut.

ADVERTISEMENT

Și dacă iar n-am văzut nimica, bineînțeles că o să comentăm lucrurile rele pe care le fac jucătorii sau pe care le face Gică Hagi! Dar haide să fim români, din ăia adevărați, nu dezbinarea asta care e în ultimul timp. Să fim lângă națională!”, a conchis moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.