Horia Ivanovici, mesaj public pentru Radu Naum: „Informațiile îți pică din cer? Respectă-ne munca!”

a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK și a fost cea mai citită știre din online-ul românesc, duminică, 19 aprilie. Ea a fost preluată de întreaga presă din România, cât și de cea din Turcia. Cu toate acestea, moderatorul Digi Sport, Radu Naum, a omis să citeze

Horia Ivanovici, mesaj în forță pentru Radu Naum:

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate toate detaliile ofertei pe care Mirel Rădoi le are de la Gaziantep, inclusiv salariul pe care i l-a pregătit . Din informațiile obținute de site-ul nostru, pentru și colaboratorii săi din staff-ul tehnic, adică 1,2 milioane de euro pe an. De asemenea, suma poate ajunge chiar până la 1,6 milioane de euro anual, în funcție de anumite bonusuri de performanță stipulate în contract.

„O știre tare, de breaking news, pe care a dat-o FANATIK.RO, și o să încep emisiunea prin a îi adresa un mesaj public lui Radu Naum. Vreau să îi spun lui Radu, colegial și prietenește, mai ales că eu am un respect pentru Radu Naum. Cred că e unul dintre jurnaliștii și moderatorii de la noi din România care chiar își fac treaba bine, dar am rămas complet dezamăgit de ce s-a întâmplat ieri (n.r. duminică, 19 aprilie). Nu l-am sunat, îi spun asta public, ca să fie lucrurile destul de clare.

E, totuși, inadmisibil și lipsit de orice fel de respect să intri în emisiune și să spui: ‘O știre dată de toată lumea, care circulă peste tot, că pleacă Rădoi la Gaziantep’. Ok, nu citezi sursa, asta până la un punct o înțeleg. ‘Presa turcă…’ Nu presa turcă, Radu, FANATIK, din România, a dat știrea asta. Iar presa turcă a început să dea știri cu Rădoi la Gaziantep, la o oră după ce a apărut în România. Deci e o suspiciune rezonabilă că și turcii au văzut ce a apărut în România și după aceea au început să se informeze și, normal, fiind acolo, au obținut mai multe elemente.

Însă capacul la toată povestea asta a fost nedumerirea lui Radu, care spune: ‘Nu știu, a apărut o declarație undeva, nu știu unde, a lui Gigi Becali și a spus că e supărat, că e dezamăgit’. Adică a apărut din cer. Da, Radu, a apărut din cer. Gigi Becali a făcut o conferință și, cum pică știrile din cer, așa a picat, ca să își facă unii emisiunile. Presa scrisă muncește, iar alții își fac emisiunile. Gigi Becali în ceruri, probabil, a făcut o conferință de presă. A făcut-o în ceruri și brusc a picat știrea, pe care tu ai comentat-o și despre care nu știi de unde a apărut. Habar nu ai de unde a apărut. ‘Am citit-o undeva’. Da, Radu, ai citit-o undeva. Pe FANATIK.RO ai citit-o.

Explicațiile nu pot fi decât două: prima și pe asta nu vreau să o cred, este faptul că te documentezi superficial ca să îți faci emisiunile. Ceea ce nu e ok, fie vorba între noi. Când te duci la o emisiune trebuie să fii pregătit, să știi absolut tot. Deci nu cred asta, dar așa pare. Dacă doar ai auzit-o undeva, înseamnă că ai trecut-o, așa, în diagonală. Asta înseamnă o documentare superficială, care îmi dă cu virgulă mie personal.

Iar a doua, probabil o invidie profesională sau ceva de genul ăsta. De ce să cităm noi munca ăstora de la site-uri? Sau de ce să cităm noi FANATIK? Când putem să ne facem emisiunea cum vrem noi, în ce fel vrem noi ș.a.m.d. Eu pot să înțeleg lucrurile astea, dar lipsa de respect nu o pot înțelege. E lipsă de respect față de colegii mei și de o redacție întreagă care muncește. Pot să trec peste mistificarea asta a adevărului. Dar când scrie clar că Gigi Becali a declarat pentru FANATIK, pe asta nu o pot înțelege”, a transmis Horia Ivanovici.

Gigi Becali a reacționat în FANATIK despre posibila plecare a lui Mirel Rădoi de la FCSB

Știrea că Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la Gaziantep a fost comentată în exclusivitate pentru FANATIK de patronul FCSB, Gigi Becali. „Vorbiţi cu Mirel Rădoi, de ce vorbiți cu mine? Lăsaţi-mă în pace! Eu ştiu ce face Rădoi?”, a fost reacția latifundiarului din Pipera.

„E o lipsă de respect și de deontologie profesională față de colegii mei și de cei care muncesc. Iar asta a semnalat-o foarte bine și Cătălin Tolontan acum vreo două luni de zile într-un editorial, în care atrăgea atenția că site-urile și presa scrisă muncesc de le sar capacele, dau o grămadă de exclusivități și prin emisiuni, pe la TV, apar aceste subiecte, își fac toți emisiunile din munca celor din presa scrisă, a site-urilor, fără să se citeze nimic.

Și chiar scria Tolontan că e inadmisibil și că e o lipsă totală de decență să îți faci treaba pe spinarea unor colegi care au muncit până la urmă. Sunt niște resurse, niște ore de muncă, niște relații care se creează în timp pentru a da aceste exclusivități, după care moderatorii, emisiunile le iau. Foarte bine că le iau și își fac treaba. Dar citați-ne că așa e frumos, civilizat și deontologic. Ca să nu mai vorbim că ar trebui să existe un respect din punctul ăsta de vedere.

Cam asta am vrut să îți spun Radu. În rest, îți urez succes! Faci treabă bună. Mie îmi place ce faci la Digi. Dacă mi se părea că faci emisiuni proaste, îți spuneam, dar nu faci. Chiar faci emisiuni bune. Dar eu cred că e o chestiune de minimă decență profesională, ca să nu mai zic de deontologie, să citez când vorbesc despre un subiect pe care l-am văzut undeva în premieră.

Iar povestea Rădoi la Gaziantep și declarația lui Gigi Becali au apărut în premieră, și știe toată presa, că toată presa ne-a citat și mulțumesc colegilor care își fac treaba corect, pe FANATIK. Așa cum și noi cităm când sunt declarații la emisiunile lui Radu Naum. Ai mai mult respect, dacă se poate. Dacă nu se poate, nu e niciun fel de problemă, mergem înainte”, a încheiat Horia Ivanovici mesajul transmis la FANATIK SUPERLIGA.