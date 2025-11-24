News, Sport si Opinii. Stirile zilei. Adevarul curat si atat.
News
Sport
Fanatik SuperLiga
cu Horia Ivanovici
PRODUCŢII VIDEO FANATIK
Horia Ivanovici – Mihai Stoica, SHOW după FCSB – Petrolul 1-1 | MM la Fanatik
FANATIK
24.11.2025 | 10:29
Trimite pe:
Facebook icon
Twitter icon
Gmail icon
MM LA FANATIK - 23 NOIEMBRIE 2025
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
gsp.ro
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
Antena3 CNN
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
Digisport.ro
Au apărut imaginile! Gigi Becali i-a plătit biletele și a ”adus-o” în România: a rezolvat problema de la FCSB
gsp.ro
Campioană capturată și condamnată la 19 ani pentru că a sabotat Rusia » Acuzată că ar fi asasin plătit de Kiev: „Eu am ales o parte”
Libertatea.ro
Români filmați alergând după un avion Wizz Air, pe pista aeroportului din Köln: „Câtă minte să ai? Nu vei ajunge la bord, vei fi arestat sau, mai rău, aspirat de motor” | VIDEO
Clever Media
Mirela Nemțanu, imaginea societății civile din România VIDEO
viva.ro
"Mă tem că doamna Alexandrescu...". Complet neașteptat ce a putut spune Traian Băsescu despre candidata la Primăria Capitalei. A spus scurt și la obiect, iar acum scena politică chiar se zguduie
Jurnalul.ro
REPORTAJ. Triunghiul Zețari-Livezilor-Amurgului, față cu momentul politic 7 decembrie
adevarul.ro
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
unica.ro
Și-a atacat fără milă familia, iar acum Fulgy vorbește fără perdea despre Andra și Cătălin Măruță. Incredibil ce zice despre copiii cuplului, Eva și David! Nimeni nu se aștepta la așa ceva
Observatornews.ro
Comuna pitorească din România care a devenit staţiune turistică: "Este un loc încă nedescoperit"
as.ro
Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este extraordinar de inteligent
Libertatea.ro
Scandalul preotului abuzator, Visarion Alexa, condamnat pentru agresiune sexuală în altar. Mărturia femeii abuzate: „M-a forțat pentru a rămâne cu mâna în zona inghinală”
informat.ro
IT News Review. Paradox: Ne temem de impactul AI, dar nu credem că ne va afecta locul de muncă
RTV.NET
Primele imagini cu senatoarea POT Valentina Aldea bătută de nevasta amantului său!
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!
ADVERTISEMENT
Home
Ultimele știri
Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Profeţiile lui Mitică
Giovanni Show – Horia Ivanovici vs Ioan Becali
Editoriale
Actualitate
Alegeri locale Primăria București 2025
Sport
Fotbal intern
SuperLiga România
FCSB
Dinamo
Universitatea Craiova
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
Cupa Romaniei Betano
Steaua
Gica Hagi
Fotbal international
Echipa nationala
Champions League
Europa League
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
SuperLiga Turciei
Tenis
Interviurile Fanatik
Echipa Fanatik.ro – Contact page
Politica de cookie
Politica de confidențialitate
RSS Stiri
×
Caută