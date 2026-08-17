Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Horia Ivanovici nu e de acord cu „roșul” lui Crețu: „Bârsan a vrut să demonstreze ceva! O mișcare strategică”

Horia Ivanovici a dezvăluit că nu e de acord cu cartonaşul roşu încasat de Alex Creţu la meciul Oţelul - Universitatea Craiova 1-1. Moderatorul FANATIK SUPERLIGA susţine că Bîrsan a vrut să arate că nu e arbitru pro-Craiova.
Marian Popovici
17.08.2026 | 11:30
Horia Ivanovici nu e de acord cu rosul lui Cretu Barsan a vrut sa demonstreze ceva O miscare strategica
EXCLUSIV FANATIK
Horia Ivanovici nu e de acord cu „roșul” lui Crețu: „Bârsan a vrut să demonstreze ceva! O mișcare strategică”. Sursa: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, scor 1-1, pe terenul Oţelului Galaţi. Unul dintre cele mai importante momente ale meciului a fost eliminarea lui Alex Creţu, pentru două cartonaşe galbene văzute în 6 minute, în intervalul 23-29.

Horia Ivanovici, despre cartonaşul roşu încasat de Creţu: „Nu sunt intervenţii de dat afară un jucător”

Horia Ivanovici a declarat la FANATIK SUPERLIGA că e de părere că Marcel Bîrsan a arbitrat la sânge Universitatea Craiova, având în vedere că în trecut a fost considerat desoeri arbitru pro-Universitatea Craiova:

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S-a creat un curent că Marcel Bîrsan e omul Craiovei. Aseară mi s-a părut un Bîrsan care a venit croit să spună că nu e „omul Craiovei”. A avut un plan pentru meciul ăsta. Să arbitreze la sânge Craiova, dacă se poate chiar cu sânge. Şi să spună: „Alo, eu nu sunt omul Craiovei”. 

Alea două nu sunt cartonaşe galbene care să însumeze în roşu. Creţu n-a făcut două faulturi care să merite cartonaş roşu. Nu sunt intervenţii de dat afară un jucător. Eu rămân la părerea că a fost o demonstraţie a lui Bîrsan”, a spus Bîrsan la FANATIK SUPERLIGA.

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Universitatea Craiova, încă un meci în care joacă în inferioritate numerică!

Pentru Universitatea Craiova cartonaşele roşii încasate devin o problemă. Oltenii au jucat în inferioritate în acest început de sezon împotriva lui Dinamo şi împotriva Oţelului Galaţi, reuşind să obţină un singur punct:

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„Bîrsan voia să arate ceva în acest meci. A fost o mişcare strategică a domnului Bîrsan. Alea nu sunt intrări pentru care să dai afară un jucător. Cum a zis şi Coelho, ei au antrenamente specifice în 10 oameni.

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Dar asta nu înseamnă că Universitatea Craiova nu are o problemă dacă tot joacă la fiecare meci în 10 oameni. O problemă de concentrare, care îi costă puncte importante”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

  • 7 puncte a adunat Universitatea Craiova în primele 5 etape
  • 2 cartonaşe roşii au încasat oltenii în startul de sezon
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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