Horia Ivanovici nu-l iartă pe Gigi Becali: „Ce a putut să facă din acest club, cum l-a siluit, cum și-a făcut pohta! Să transformi Steaua în preșul tău de șters? Dic-ta-tu-ră!” Video exclusiv

Leo Strizu, posesorul licenței PRO de pe banca FCSB-ului, a vorbit cu subiect și predicat înaintea meciului cu CS Mioveni. Antrenorul în vârstă de 55 de ani a recunoscut că Gigi Becali „taie și spânzură” la gruparea roș-albastră. Horia Ivanovici, realizatorul a criticat după aceste declarații modul în care patronul își conduce echipa.

Horia Ivanovici a pus tunurile pe Gigi Becali, după declarația lui Leo Strizu: „M-a cutremurat cu câtă umilință a spus-o”

și picătura care a umplut paharul lui Horia Ivanovici: „Mă uitam la declarația lui Strizu, dureros de sinceră. Strizu a fost și el un atacant la vremea lui, o declarație dată așa cu umilință. Te gândești bă ce a putut Gigi Becali să facă din acest club care era Steaua București.

ADVERTISEMENT

Cum a siluit acest club, cum l-a călcat, cum a făcut pohta ce a pohtit. Ce face Gigi în momentul de față păstrând proporțiile, știam toți, dar acum a venit Strizu cu o umilință, m-a cutremurat cu câtă umilință a spus-o. Îți dai seama cum e să fii angajatul lui Gigi Becali?

Ce face Gigi Becali de când a venit la Steaua și mai ales în ultimii ani se numește dictatură. De fapt, Gigi Becali este un mic dictator. Și atunci tu spui că face că drege că bagă bani. Păi după teoria ta (n.r. – a lui Dănuț Lupu) toți dictatorii de pe lumea asta sunt niște oameni minunați. Că bagă bani, fac infrastructură. Nu, când ești dictator s-a terminat.

ADVERTISEMENT

Cel mai important lucru pe pământul ăsta, cea mai importantă valoare este omul. Fără noi, biroul ăsta, camerele astea sunt moarte. Fără oameni, investițiile astea ale lui Gigi sunt moarte.

Regulile tale nu pot fi umane și de respect? De ce că ai aruncat banii pe jos și bieții antrenori se aruncă și strâng banii de pe jos în patru labe? Asta a ajuns Steaua care a câștigat Cupa Campionilor Europeni? Asta e Steaua?

ADVERTISEMENT

Nu cred că există grupare cum a fost Steaua, cu strălucirea Stelei, să fie umilită cum a fost Steaua de Gigi Becali. Sunt mulți care sunt ținuți în lanțuri ca să lucreze pe plantație. Cum a ajuns Steaua, îngrozitor. Cu câta umilință a spus-o unul din marii atacanți.

Era doar precepția mea. Acum percepția mea s-a materilizat în cele șapte cuvinte. A venit omul și a spus cu subiect și predicat. Suntem simpli executanți, Gigi Becali hotărește. Chiar să transformi Steaua în preșul tău de șters?

ADVERTISEMENT

În România de astăzi, unde s-a pierdut orice radar moral și orice busolă morală, Gigi Becali e un tip puternic. Așa, și? Noi suntem mai puternici decât el că putem vorbi la liber despre el. De micul dictator de la FCSB”, a declarat Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

„El are o mare calitate”

În ciuda criticilor adresate, Horia Ivanovici vede și o parte bună a lui Gigi Becali: „Nu aș vrea să fiu în pielea lui Gigi Becali, deși uneori mi-e simpatic. E bun de telenovele, așa. Deci, ce o să spun eu mereu, lăsând la o parte că e dictator, e clar că e dictator și eu nu am cum să iubesc dictatorii. Nu am nici cum să îi respect. A, da, zic că îl duce capul, jos pălăria, dar nu am ajuns acum să aplaudăm dictatorii.

El mai are o mare calitate Gigi Becali. Cu ghilimele de rigoare a dat multor televiziuni și ziaristi să mănânce. Că a intervenit, a fost disponibil. El n-a fost tratat de presă cu respectul pe care l-ar fi meritat de multe ori. Omul chiar a ajutat presa. El dă de mâncare de ani de zile multora, dar nu pot să trec peste faptul că a siluit Steaua”, a conchis realizatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.