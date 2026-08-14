Horia Ivanovici nu-l iartă pe Ștefan Baiaram. „A rămas în locul lui Mirel. E micul Rădoi”

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Ștefan Baiaram (23 de ani) a șocat cu ieșirea nervoasă pe care a avut când a fost schimbat în U Craiova – KuPS 2-1, rezultat care a consemnat calificarea oltenilor în play-off-ul de Europa League. Horia Ivanovici nu a avut milă de Baiaram, pe care l-a criticat aspru la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici condamnă gestul lui Ștefan Baiaram din U Craiova – KuPS 2-1

U Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League și are garantată prezența pe tabloul principal din Conference League. În minutul 80, Filipe Coelho l-a schimbat cu Tavares. A fost momentul în care „decarul” Craiovei a clacat și a făcut o criză de nervi, care

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„Știți cum mi se pare Baiaram? Da-ți-mi voie să folosesc o metaforă. Mi se pare că e ‘Micul Rădoi’. Mie mi se pare că a rămas în locul lui Mirel Rădoi. ‘Micul Rădoi’. Circurile pe care le făcea Mirel, în calitate de antrenor, care nu se mai terminau. Era circul și etapa. Ăsta a fost și un motiv pentru care Rotaru a zis: ‘Doamne, bine că a plecat!’ Că se săturase toată lumea.

La un alt nivel, bineînțeles, a preluat Baiaram. Pentru că Baiaram nu e la primul incident de acest gen în care nu își stăpânește nervii. Și știi cum e, ești talentat, ești talentat, dar trebuie să mai și gândești puțin. Și talentul ăsta, nu trebuie să fie doar în picioare, trebuie să fie și aici (n.r. – arată la cap)”, a transmis directorul FANATIK.

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Episodul care alimentează comparația Rădoi – Baiaram

Comparația Rădoi – Baiaram vine și în contextul perioadei agitate pe care Mirel Rădoi a avut-o la Universitatea Craiova. Tehnicianul a plecat de la echipă în noiembrie 2025, după o înfrângere cu UTA, iar despărțirea a venit pe fondul unor tensiuni care au depășit zona strict sportivă. , pe care Rădoi l-a exclus din lot înaintea meciului cu Noah, după ce fotbalistul nu a acceptat decizia de a nu fi titular. Rădoi a explicat atunci că Baiaram „a dat cu ușa” la inspecția gazonului, considerând că acesta era prea nervos pentru a intra ulterior pe teren.

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În acea perioadă a apărut și povestea ceasului primit cadou de Baiaram de la Rădoi. Antrenorul îi oferise „decarului” un ceas scump, iar după izbucnirea conflictului s-a vehiculat că acesta ar fi vrut să îl returneze. Baiaram a precizat însă ulterior că ceasul nu a avut nicio legătură cu neînțelegerile dintre cei doi și că Rădoi i-a spus că nici nu se pune problema să îl înapoieze.

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„Și atunci, mie mi se pare că Baiaram a preluat ștafeta. Eu l-am denumit, aseară, în gândul meu, ‘Micul Rădoi’. Pentru mine, Baiaram e ‘Micul Rădoi’ pentru comportamentul lui, care, la un alt nivel, îl copiază pe antrenorul lui. O fi de la ceasul ăla. I-o fi dat Rădoi ceva. I-o fi dat în ceas ceva, agitația asta. ‘Micul Rădoi’. A preluat ceva și duce mai departe toată vânzoleala asta”, a mai spus Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.