Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Horia Ivanovici nu-l iartă pe Ștefan Baiaram. „A rămas în locul lui Mirel. E micul Rădoi”

Horia Ivanovici nu a avut milă de Ștefan Baiaram, protagonistul unor scene halucinante după ce a ieșit de pe teren în U Craiova - KuPS 2-1. Directorul FANATIK l-a comparat cu Mirel Rădoi, fostul antrenor al oltenilor
Cristian Măciucă
14.08.2026 | 18:02
Horia Ivanovici nul iarta pe Stefan Baiaram A ramas in locul lui Mirel E micul Radoi
EXCLUSIV FANATIK
Horia Ivanovici nu-l iartă pe Ștefan Baiaram. „A rămas în locul lui Mirel. E micul Rădoi”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram (23 de ani) a șocat cu ieșirea nervoasă pe care a avut când a fost schimbat în U Craiova – KuPS 2-1, rezultat care a consemnat calificarea oltenilor în play-off-ul de Europa League. Horia Ivanovici nu a avut milă de Baiaram, pe care l-a criticat aspru la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici condamnă gestul lui Ștefan Baiaram din U Craiova – KuPS 2-1

U Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League și are garantată prezența pe tabloul principal din Conference League. Victoria campioanei României, scor 2-1, cu finlandezii de la KuPS Kuopio, a fost umbrită de gestul lui Ștefan Baiaram. În minutul 80, Filipe Coelho l-a schimbat cu Tavares. A fost momentul în care „decarul” Craiovei a clacat și a făcut o criză de nervi, care a făcut „victime” pe banca de rezerve.

ADVERTISEMENT

„Știți cum mi se pare Baiaram? Da-ți-mi voie să folosesc o metaforă. Mi se pare că e ‘Micul Rădoi’. Mie mi se pare că a rămas în locul lui Mirel Rădoi. ‘Micul Rădoi’. Circurile pe care le făcea Mirel, în calitate de antrenor, care nu se mai terminau. Era circul și etapa. Ăsta a fost și un motiv pentru care Rotaru a zis: ‘Doamne, bine că a plecat!’ Că se săturase toată lumea.

La un alt nivel, bineînțeles, a preluat Baiaram. Pentru că Baiaram nu e la primul incident de acest gen în care nu își stăpânește nervii. Și știi cum e, ești talentat, ești talentat, dar trebuie să mai și gândești puțin. Și talentul ăsta, nu trebuie să fie doar în picioare, trebuie să fie și aici (n.r. – arată la cap)”, a transmis directorul FANATIK.

ADVERTISEMENT
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie...
Digi24.ro
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear

Episodul care alimentează comparația Rădoi – Baiaram

Comparația Rădoi – Baiaram vine și în contextul perioadei agitate pe care Mirel Rădoi a avut-o la Universitatea Craiova. Tehnicianul a plecat de la echipă în noiembrie 2025, după o înfrângere cu UTA, iar despărțirea a venit pe fondul unor tensiuni care au depășit zona strict sportivă. Unul dintre episoadele intens discutate atunci a fost și conflictul cu Ștefan Baiaram, pe care Rădoi l-a exclus din lot înaintea meciului cu Noah, după ce fotbalistul nu a acceptat decizia de a nu fi titular. Rădoi a explicat atunci că Baiaram „a dat cu ușa” la inspecția gazonului, considerând că acesta era prea nervos pentru a intra ulterior pe teren.

ADVERTISEMENT
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng...
Digisport.ro
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”

În acea perioadă a apărut și povestea ceasului primit cadou de Baiaram de la Rădoi. Antrenorul îi oferise „decarului” un ceas scump, iar după izbucnirea conflictului s-a vehiculat că acesta ar fi vrut să îl returneze. Baiaram a precizat însă ulterior că ceasul nu a avut nicio legătură cu neînțelegerile dintre cei doi și că Rădoi i-a spus că nici nu se pune problema să îl înapoieze.

ADVERTISEMENT

„Și atunci, mie mi se pare că Baiaram a preluat ștafeta. Eu l-am denumit, aseară, în gândul meu, ‘Micul Rădoi’. Pentru mine, Baiaram e ‘Micul Rădoi’ pentru comportamentul lui, care, la un alt nivel, îl copiază pe antrenorul lui. O fi de la ceasul ăla. I-o fi dat Rădoi ceva. I-o fi dat în ceas ceva, agitația asta. ‘Micul Rădoi’. A preluat ceva și duce mai departe toată vânzoleala asta”, a mai spus Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Care sunt MOTIVELE pentru CRIZA DE NERVI a lui Stefan Baiaram din U Craiova - KuPS 2-1

Gigi Becali, detalii despre „Dinamo – FCSB la Cluj”. Ce l-a deranjat? „Chestie...
Fanatik
Gigi Becali, detalii despre „Dinamo – FCSB la Cluj”. Ce l-a deranjat? „Chestie de onoare”. Exclusiv
Cum a ajuns Mihai Bobonete acționar la Craiova. Dezvăluiri de culise: „Când aduni...
Fanatik
Cum a ajuns Mihai Bobonete acționar la Craiova. Dezvăluiri de culise: „Când aduni banii și nu mai ai 130 de kilograme, caută-mă!” Exclusiv
Oltenii au făcut hârtie la LPF după calificare. Este vorba despre Rapid –...
Fanatik
Oltenii au făcut hârtie la LPF după calificare. Este vorba despre Rapid – Craiova. Exclusiv
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
A șters pe jos cu Neluțu Varga: 'CFR este cizma lui! Nu are...
iamsport.ro
A șters pe jos cu Neluțu Varga: 'CFR este cizma lui! Nu are niciun pic de clasă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!