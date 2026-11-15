Horia Ivanovici, fără menajamente cu Primarul Bucureștiului: „Ciucu-Bocitoru’. Dacă nu sunteți în stare să livrați un gazon, cum veți putea livra un ditamai orașul?”

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În ciuda victoriei extraordinare a naționalei României, Horia Ivanovici nu și-a putut ascunde dezamăgirea față de starea gazonului de pe Arena Națională. Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA l-a criticat în termeni duri pe Ciprian Ciucu (48 de ani), primarul Capitalei.

Horia Ivanovici, discurs furibund la adresa lui Ciprian Ciucu din cauza gazonului de pe Arena Națională

Exasperat de starea deplorabilă a gazonului de pe cel mai mare stadion al țării la 1, Horia Ivanovici i-a reproșat edilului Bucureștiului că nu a reușit să pună la dispoziția naționalei un teren acceptabil și l-a acuzat de faptul că mai mult se plânge decât să facă treabă.

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”Domnul primar general al Capitalei, domnul Ciucu, acum pe bune. Mă scuzați că folosesc un limbaj așa mai de peluză, dă-o în colo de treabă, ca să nu spun altceva, ăla e gazon? Chiar nu suntem în stare să dăm un gazon pentru echipa națională a României, domnul Ciucu? Ok, am văzut, sunteți primarul plângăreț, moștenirea grea, sunteți un plângăcios, plângeți la toate conferințele de presă de un an de zile, înțeleg că nu puteți să faceți peste noapte Bucureștiul ca o floare și că nu sunt bani, deși prea bociți.

Câștigați vreun concurs de bocitoare prin Oltenia, vă lua Mititelu garantat pe vremuri dacă știa, dar chiar nu sunt bani de un gazon pentru echipa națională de fotbal a României? Este…, nu jenant, pur și simplu nu găsesc cuvinte, este o rușine națională pe ce am jucat ieri. O rușine națională.

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Chiar nu suntem în stare o țară de 20 de milioane de oameni cu atâția bani? Nu sunteți în stare să gestionați, să vă ocupați de Arena Națională? Un gazon vă cerem domnul Ciucu. Dacă eu vă cer un gazon și nu sunteți în stare, cum o să puteți dumneavoastră să fiți un primar bun al Bucureștiului? Cu tot dragul și cu tot respectul. Pricep, a trecut un an, deși sincer n-ați făcut nimic, numai bla, bla, bla. Sunteți foarte tare în ataca rivalii, dar când vă uitați în ogradă…”, a fost discursul apăsat al lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

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Primarul Ciucu, lăsat repetent din cauza gazonului

După ce Adrian Ilie a intervenit cu o glumă: ”Bine că ai zis de ogradă. Păi stadionul nu s-a făcut să se joace fotbal, e pentru păscut”, Horia Ivanovici și-a continuat tirada la adresa primarului Ciucu și a politicienilor în general.

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”Eu nu știu ce ați simțit dumneavoastră ieri, dar eu am simțit rușine că la nivelul României nu avem un gazon pe care să-l oferim echipei naționale a României. Este inadmisibil, intolerabil. Este cum vreți dumneavoastră. Și atunci stau să mă întreb: de ce v-am votat, domnul Ciucu? Ne-am săturat de scuze și de bocituri, sunteți primarul plângăcios.

Mai rezolvați și ceva, domnul Ciucu. Dă-o în colo de treabă, nu se poate, dă-l încolo de gazon. Suntem ditamai țara asta. Mai faceți și ceva băi politicienilor că ne-am săturat. Un singur om nu a trecut clasa ieri, este vorba de primarul Bucureștiului, domnul Ciucu”, a spus Horia Ivanovici.

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FRF vrea să preia administrarea Arenei Naționale

Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a explicat că cea mai bună soluție, și la care se lucrează deja, este trecerea Arenei Naționale în administrarea Federației Române de Fotbal.

”Cel mai bun lucru ar fi ca toate demersurile pe care le face președintele este să ia FRF în administrare acest complex. Mi se pare cea mai bună idee pe care o are președintele. Ar fi cel mai înțelept, pentru că administrarea unui bun care îți aparține pe o perioadă timp te face să nu-ți permiți pierderi. Probabil că pierderile care sunt aici, la primărie, nu contează. Pentru un particular sau o societate privată e cu totul altceva”, a declarat el.

”Nu o să reușiți, pentru că primăria Capitalei încasează niște bani foarte frumoși din chiria stadionului”, i-a transmis Dănuț Lupu, dar oficialul FRF s-a arătat convins că dacă gazonul la întâlnirea cu Polonia ar fi fost impecabil.

”Nu știu ce eveniment mai adună atâția oameni care să și plece bucuroși de la stadion. Nu știu la ce să mai bucură românul astăzi, pentru că viața te împovărează pe zi ce trece, măcar fotbalul să le mai aducă bucurii. Am fost la masa oficială cu președintele federației poloneze și vorbeam că toți au sisteme în care sunt sunt ajutați de guverne.

Cred că ar fi cea mai bună soluție ca FRF să ia în administrare Arena Națională. (n.r. – Și nu vom mai avea un asemenea gazon?) Asta urmează să constatăm. Dacă nu ne pricepem să administrăm această treabă… Dar când îți aparține un lucru ai mare grijă de el. Nu poți să-ți bați joc.

Așa cum îl știu eu pe Răzvan Burleanu, dacă stadionul era la noi gazonul ar fi arătat impecabil. Nu avea cum să fie altfel atâta timp cât juca echipa pe care o păstorești, echipa națională a României. Era primul obiectiv pe care îl aveai tu ca for conducător, pentru altfel însemna că te autosabotai.

În momentul în care eu îi băgam pe Adrian Ilie și pe Dănuț Lupu, care erau în echipa națională, să joace pe un teren prost, înseamnă că îmi băteam joc de ei. Terenul de aseară mi s-a părut mai bun decât la Petroșani pe vremea mea când jucam în noroi până la glezne”, a afirmat Stoichiță.