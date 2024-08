Horia Ivanovici, răspuns dur pentru Viorel Moldovan, după Rapid – Dinamo 1-1: „Domnule președinte, vă transmit ceva”

Rapid și-a continuat duminică sezonul de coșmar în SuperLiga României și , scor 1-1, într-un joc în care ambele goluri au fost înscrise din lovituri de la 11 metri. Formația antrenată de Neil Lennon este în continuare fără succes în actuala ediție de campionat, iar rezultatele nevaforabile aduc la pachet și critici din partea suporterilor și nu numai.

Horia Ivanovici: „Domnule președinte, ați fost la un punct de o rușine uriașă!”

Fără Albion Rrahmani, plecat s , fosta adversară a FCSB-ului din Champions League, Rapidul a suferit în partida cu Dinamo, o partidă în care luptele fizice de la mijlocul terenului au întreținut spectacolul din peluzele stadionului Giulești.

Înaintea meciului cu Dinamo, Viorel Moldovan, președintele Rapidului, era criticat de un fost lider DDB pentru o declarație prin care garanta că formația din Giulești va învinge rivala din capitală, iar în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a avut un mesaj pentru liderul giuleștenilor, care spunea că Rapid a făcut și lucruri bune în acest sezon, deși nu a câștigat niciun meci.

„Am văzut niște declarații ale lui Viorel Moldovan aseară, care, bineînțeles că sunt firești. Viorel încearcă prin mijloacele pe care le mai are în acest moment să își apere echipa. M-a frapat o declarație prin care el a spus că s-au făcut multe lucruri bune la Rapid în acest sezon. Eu vreau să îi spun domnului Moldovan, cu toată prietenia, un singur lucru, pe care probabil nu îl știe.

Cu investițiile cele mai mari în această vară din fotbalul românesc, în jur de 7 milioane de euro („cu tot cu transferul lui Pop..”, a completat Robert Niță), după 6 etape, Rapidul a fost aseară la un punct de a coborî pe ultimul loc în SuperLigă. Dacă Dinamo câștiga aseară, Rapid ar fi rămas cu 4 puncte, dar ar fi fost pe ultimul loc, pentru că Farul are un meci mai puțin disputat. Apropo de lucrurile bune pe care ar trebui să le găsim, nici cu lupa nu poți să găsești lucrurile bune la Rapid. Domnule președinte, ați fost la un punct de o rușine uriașă, să ajungeți pe ultimul loc în SuperLigă. Nu o spun eu, o spune clasamentul. De aici, orice fel de comentariu este de prisos.”, a spus Horia Ivanovici.

Rapidul lui Neil Lennon, 0 victorii în acest sezon

Fără victorie în actuala ediție de campionat, Rapid este mai aproape de zona retrogradării decât locurile de play-off. Jocul echipei nu strălucește, iar presiunea pe umerii lui Neil Lennon este din ce în ce mai mare. La flash-interviu, imediat după finalul jocului, antrenorul giuleștenilor a intrat într-un conflict cu reporterul Marian Codirlă. Acesta a fost iritat în momentul în care a fost întrebat dacă este rușinos că Rapid este singura echipă fără victorie și dacă știe ce înseamnă cuvântul demisie.

„Dacă vă uitaţi la meciuri… cuvintele sunt dure. Trebuia să facem 2-0 şi să omorâm jocul. Noi primim goluri numai cu VAR. Aşa s-a întâmplat şi etapa trecută. Nu e ca şi cum nu ne-am creat ocazii. Am început meciul cu 3 tineri şi am încheiat cu 4. Ce înseamnă? Să îmi dau demisia? Am auzit că îmi cer demisia, dar nu se va întâmpla. Înţeleg că este nemulţumire. Sunt dezamăgit şi frustrat că nu am câştigat. Avem ghinion!”, a spus Neil Lennon.

Viorel Moldovan, dezamăgit de arbitraj după Rapid – Dinamo

Presiunea rezultatelor a pus stăpânire pe oamenii din conducerea Rapidului, care sperau la un succes în derby-ul cu Dinamo din Giulești. Președintele celor de la Rapid a transmis că , dar a subliniat că meciul cu Dinamo a avut și părți bune și anume faptul că gazdele au încheiat meciul cu 4 jucători U21 pe teren. Tot Moldovan a anunțat că Rapidul pentru Rrahmani.

