Horia Ivanovici, reacție la câteva minute după derby: „FCSB a inventat un nou stil – REGHETON!”

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Mai știți când Brazilia câștiga pe bandă rulantă campionate mondiale? Se spunea atunci „samba do Brasil”. Samba fotbalului. Brazilienii făceau spectacol și în loc de fotbal, aveau un samba. Își umileau toți adversarii.

„S-a inventat un nou stil, în această seară este vorba despre REGHETON”

Acum s-a inventat un nou stil, în această seară este vorba despre REGHETON. Acesta este stilul lui Laurențiu Reghecampf care reușește o victorie absolut de senzație, după 0-1, 4-1 în marele derby cu Rapidul.

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O primă concluzie pentru această seară este extrem de simplă, dar extrem de puternică: . Reghecampf se întoarce super încărcat, cu multă experiență, cu multă stăpânire de sine. Un alt tehnician mai experimentat, mai așezat și care, parcă are așa o înțelepciune cu totul și cu totul deosebită.

“Rapid n-a jucat nimic! Nici în prima repriză”

Victorie mare pentru FCSB, care, pur și simplu, a demolat Rapidul. Acum, s-o spunem și pe cea dreaptă. Rapidul n-a jucat nimic nici măcar în prima repriză. Singura fază cu adevărat în care am văzut fotbal la echipa lui Pancu, a fost faza golului, este golul campionatului, faza campionatului.

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Acea centrare din prima a lui Latif și reluarea lui Stojkovic din prima, un gol pur și simplu de Champions League. În afară de ce-a reușit, am văzut un Rapid fricos, un Rapid care s-a retras, un Rapid care n-a contat, un Rapid care a greșit în prima repriză o grămadă de gafe personale în apărare, în a doua, un haos total.

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„Un haos pe care n-a putut să-l gestioneze nici măcar Daniel Pancu”

Un haos pe care n-a putut să-l gestioneze nici măcar Daniel Pancu, ceea ce pentru mine, recunosc, este o surpriză. Nu mă așteptam să arate atât de rău Rapidul în această seară, în derby-ul cu FCSB. I-am văzut pe jucătorii rapidiști certându-se între ei, admonestându-se, n-am văzut acea unitate, și, până la urmă, a fost Rapidul ca un avion care, pur și simplu, în picaj, s-a zdrobit de sol.

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De partea cealaltă, , pentru că am văzut un joc foarte, foarte solid și, în sfârșit, avem un nou fotbalist în Superligă, Boutoutaou, sau „bum bum Boutoutaou”. Show Boutoutaou!

Despre asta e vorba, nu neapărat că a marcat cele două goluri, dar toată prestația a fost una de excepție, absolut de excepție, tehnică de bijutier a lui Boutoutaou, și, repet, o veste extraordinară pentru Superligă: am mai câștigat un fotbalist mult peste nivelul campionatului nostru.

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”Garita, ceva rău de tot! Cel mai slab atacant din istoria FCSB”

Cred că-și freacă mâinile acuma Gigi Becali și se gândește că, totuși, n-a dat un milion jumate de euro, nu i-a aruncat pe fereastră. În oglindă, însă, Garita, care, ceva rău de tot. Deci ceva rău de tot! Cred că, fără exagerare, este cel mai slab atacant din istoria FCSB-ului.

Singurele lui calități sunt cele de buldozer, și-atunci nu putem decât să-l redirecționăm către un șantier de undeva de-aici, din preajma Bucureștiului, pentru că la fotbal, să mă ierte Dumnezeu, nu, nu… ceva, ceva rău, repet, ceva rău de tot. Un jucător atât de rudimentar!

Practic, în prima repriză FCSB-ul a jucat într-un sistem 4-2-3-0. Cu un Garita care la un moment dat era comic, de-aia și a fost scos, n-avea niciun fel de treabă. A mimat că s-a lovit, că s-a accidentat… nu, nu, nu, nu… pe Garita l-a accidentat fotbalul, oameni buni. N-are nicio treabă!

Pur și simplu n-are nicio treabă, un atacant care, în mod normal, la iarnă ar trebui să fie trimis să joace prin alte campionate, pe măsura valorii, puneți ghilimelele valorii sale. Am văzut un Dawa fantastic, am văzut un Cisotti care putea mai mult, am văzut un Muhar bun, una peste alta, dar v-am zis, peste toți a fost acest Boutoutaou și o intrare bună de tot a lui Joao Paulo, care a reușit să facă diferența.

Chiar dacă știu eu, în primele minute a fost oarecum mai lent, mai previzibil, parcă emoționat, după aia, a început să-și dea drumul. Deci una peste alta, victorie mare de tot pentru FCSB și, cel mai important, predicția nebunească a lui Reghe, cursa nebunească a lui Reghe continuă.

„Reghe a ajuns la 3 din cele 10 victorii pe care i le-a promis patronului Gigi Becali”

A ajuns la 3 victorii dintre cele 10 pe care el i le-a promis patronului Gigi Becali. O seară fantastică pentru el, roș-albastră. Și o veste formidabilă pentru fanii FCSB, care la noapte au o oră în plus să sărbătorească. Pentru că se schimbă ceasul, trecem la ora de iarnă.

Deci o oră în plus pentru un șpriț prelungit, pentru victorie, pentru discuții și bineînțeles, pentru bucurie, pentru fanii FCSB-ului și bineînțeles, o oră în plus de agonie pentru cei ai Rapidului, care cred că nici acuma nu înțeleg ce s-a întâmplat, după ce au condus cu 1 la 0 pe Național Arena. Discutăm mai multe mâine dimineață la FANATIK SUPERLIGA.

Avem super-invitați: Adrian Ilie, Adrian Mutu, Cristi Balaj, Andrei Vochin, Bogdan Barakty, și, bineînțeles, multe, multe exclusivități. Disecăm absolut tot! Primele reacții tot mâine de la MM Stoica, așa că o să facem show mâine la FANATIK SUPERLIGA, așa cum a făcut show în această seară și FCSB-ul.