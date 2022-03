Horia Ivanovici, revoltat! Editorial dur despre “cecenul” Pancu și “fizionomistul” Iftime, al doilea Gigi Becali din peisaj

De parcă nu era de-ajuns acest război nenorocit, venit după o pandemie nenorocită, m-au năucit în ultimul timp câteva păreri și atitudini ale unor oameni din sportul nostru, ce păreau normali…

Horia Ivanovici scrie un editorial dur după reacţiile reprobabile ale lui Daniel Pancu și Valeriu Iftime din ultimele zile

site-ului FANATIK.RO produce încă reverberații cu forță de seism în societatea românească… Social-media abundă de părerile internauților revoltați, pe bună dreptate, de declarațiile halucinante ale rapidistului. A fost ca și cum Pancu a intrat într-un siloz plin-ochi cu fân uscat, jucându-se iresponsabil cu un mănunchi orbitor de artificii. Omul, pur și simplu, și-a dat singur foc la valiză! Și, probabil, la viață!

Declarația care nu va fi uitată și nici iertată multă vreme mă bântuie și acum: „Acolo poți să omori femeile oricând! Nu neapărat că sunt de acord cu așa ceva, dar mi se pare că ei își păstrează niște tradiții cu care eu sunt de acord. Asta e viziunea mea despre viață!” Iar pe înregistrarea audio, vorbele sunt însoțite și de un scurt hohot de râs, potențial admirativ, evident la adresa acestor nebuni patrioți, păstrători de “tradiții”. I-re-al!

Reacție emoționantă a actriței Nuami Dinescu: „Zici că ne-am întors în cel mai întunecat trecut…”

Ştiu sigur că Pancu nu este un băiat cu suflet rău și îl cred când spune că n-a mai fost atât de trist în viața lui… Chiar vorbeam cu un mare rapidist care regreta situaţia aparent fără ieşire în care fostul fotbalist s-a pus singur… Eu sper sincer că era prea afumat atunci când a oferit interviul colegilor mei. Că a vorbit băutura, și nu omul din el!

Chiar și cunoscuta actriță Nuami Dinescu a reacționat emoţionant pe Facebook: “În 10 minute plec spre teatru. Am nevoie să stau pe scenă, să stau cu colegii mei cu care nu m-am văzut din noiembrie… Să mă scutur de tot ce m-a întors pe dos în ultima perioadă. Și când ne creștea și nouă încrederea în noi ca oameni buni, ia uite cine trăiește printre noi… Un fotbalist, Pancu îl cheamă, zice niște lucruri într-un interviu de zici că te-ai întors în cel mai întunecat trecut… “

Iar dacă până și fighter-ul că ar vrea să emigreze în Congo, după ce a citit pe FANATIK.RO părerile halucinante ale rapidistului, nu prea mai sunt multe de comentat sau de disecat…

Conașule Iftime, chiar nu ți-e puțintică rușine?!

Un alt personaj care m-a dezamăgit și m-a întristat a fost finanțatorul Botoșaniului, Valeriu Iftime. Auziți ce poate . Și vă cruciți! “Mie oricum nu-mi place Vlad, am ceva cu copilul ăsta după fața lui! Sunt un pic obosit când spun asta… Dar când am văzut golul ăla, am zis că nu se poate!”, a declarat la omul cu banii, dar în mod sigur omul cu suflet mic de la echipa moldoveană.

Puțin obosit, conașule Iftime? Mai mult, cred… Sper că după ce te-ai trezit, ți-a fost măcar puțintică rușine că l-ai umilit grotesc pe acest puşti, a cărui singură vină este că . Că nu ne era de-ajuns un Gigi Becali… Acum avem doi!

Dar, să nu ne mai amăgim, asta e mentalitatea reală a patronilor din fotbalul românesc. Fotbaliștii se ridică la statutul de ființe umane doar când le aduc puncte și le îndeasă milioane din transferuri. Dacă nu, sunt doar niște biete vite furajate, cu față de Andrei Vlad!!

Un sfat, mai uită-te și tu în oglindă, din când în când, nea Iftime… Azi n-o să-ți placă ce vezi!

Concluzia în vreme de război e atât de deprimantă! Măi, oameni buni, v-ați defectat la cap? Ce e cu voi?