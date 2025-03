Horia Ivanovici, sfat pentru Ianis Hagi după România – Bosnia 0-1. „Vezi-ți de fotbal, lasă arbitrajul! Ești Hagi, nu intra în jocul ăsta de balcanism!”

După eșecul naționalei României în fața Bosniei & Herțegovina, Horia Ivanovici a ținut să îi transmită un mesaj lui Ianis Hagi , emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

Horia Ivanovici, mesaj special pentru Ianis Hagi: „Îți cobori nivelul”

Horia Ivanovici a reacționat după „Hai să terminăm odată. Suntem campioni mondiali la alibiuri. Hai să terminăm odată cu arbitrajele. Îi recomand lui Ianis să nu mai vorbească de arbitraje.

Îi recomand lui Ianis să-și vadă de fotbal și să termine cu declarațiile astea cu arbitrajul, pentru că nu i se potrivesc. El e un jucător extraordinar, bun. Mie îmi place mult de tot, s-a văzut când a intrat. Rămâne numele de Hagi și nu are voie să vorbească de arbitraje. Îți cobori nivelul!

Haideți să nu intrăm în discursul ăsta: ‘Domne, ce ne-au făcut arbitrii’. Ăsta este sfatul meu. Ianis, tu ești un băiat inteligent. Lasă arbitrajul, nu trebuie să intri în acest joc! Nu e treaba ta să vorbești de arbitraj în condițiile în care am făcut unul dintre cele mai slabe meciuri din ultimii ani”, .

Horia Ivanovici: „Ianis, lasă arbitrajul și hai să ne vedem de fotbal!”

Jurnalistul e de părere că „tricolorii” nu au argumente foarte solide pentru a acuza prestația centralului: „Iar arbitrajul nu a fost chiar atât de dezastruos, cum au spus și alții. Și mai e un lucru pe care Ianis trebuie să îl înțeleagă, la fel ca Mircea Lucescu. Dacă noi vom sta și asta va fi atmosfera și ne vom ascunde în spatele acelui penalty care putea fi dat, noi vom fi cei care vom pierde”.

În schimb, jucătorii lui Mircea Lucescu ar trebui să fie atenți la alte aspecte: „Noi trebuie să facem o analiză fotbalistică să vedem de ce am părut atât de epuizați, de obosiți. De ce nu am avut nicio idee de joc. De ce în ultimele 15-20 de minute nu am văzut un forcing, nu am ieșit din jumătatea noastră în finalul meciului?”.

Din punctul său de vedere, doar doi jucători s-au ridicat la nivelul partidei: „De-aia îi transmit lui Ianis, cu tot respectul și admirația. Lasă arbitrajul și hai să ne vedem de fotbal! Nu am arătat nimic, Ianis! El e unul dintre cei care a avut notă de trecere. Și el și Mitriță”.

„Așa nu, Ianis!”

Horia Ivanovici e convins că astfel de declarații îi fac rău mijlocașului lui Rangers: „Ce a făcut Ianis nu a făcut bine. Hai să n-o dăm în balcanisme! Eu îl înțeleg, dar nu cadrează cu Hagi. Adică suntem iar niște balcanici?

Ianis e un model permanent de așa da. Acum îi spun: ‘Așa nu, Ianis!’. Hai să nu fim balcanici. Și vă mai spun ceva. Și dacă te-a furat arbitrul, nu ți-a dat, te-a tocat, nu discuți la nivelul ăsta. Nu e treaba ta”.