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Horia Ivanovici, SHOW cu Mihai Stoica după FCSB – Farul 2-2 | MM la Fanatik
FANATIK
04.08.2026 | 19:30
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MM LA FANATIK - 4 AUGUST 2026
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Giganții fotbalului, prezenți la înmormântarea lui Franco Baresi! Fețe nemaivăzute de microbiști de ceva vreme și-au făcut apariția
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Coreea de Nord le spune oamenilor să mănânce supă de câine ca să facă față caniculei în „mod patriotic”. Ce este „dangogi guk”
Digisport.ro
Cel mai bun jucător al Cupei Mondiale 2026 a ales între Real Madrid și Barcelona și e gata să semneze!
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Alimentația corectă pe timp de caniculă VIDEO
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Adrian Ropotan, prima apariție după accidentul cu microbuzul lui Dinamo » A venit la înmormântarea fostului maseur
zf.ro
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
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Brațul Bala - brandul de țară a neputinței. 23 de ani scurși între identificarea problemei și „explozia lui Miruță”
adevarul.ro
Două morminte, săpate la cimitirul elitelor ruse. Unul ar fi destinat generalului vizat de explozia de la restaurantul din Moscova
unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
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Schema prin care o reţea de poliţişti, medici şi avocaţi făcea bani de pe urma victimelor accidentelor
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Motivul incredibil pentru care Dumitru Dragomir nu a băut niciodată alcool
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România, Trump și noua ecuație atlantică: cât mai valorează pariul pe un singur om
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Şoc în televiziune. Îndrăgita prezentatoare a murit, doar prietenii apropiaţi ştiau că are cancer
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
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