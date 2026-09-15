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cu Horia Ivanovici
PRODUCŢII VIDEO FANATIK
Horia Ivanovici, SHOW cu Mihai Stoica după FCSB – Petrolul 2-2 | MM la Fanatik
FANATIK
15.09.2026 | 19:30
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MM LA FANATIK - 15 SEPTEMBRIE 2026
gsp.ro
Dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
Antena3 CNN
Imagini care nu s-au văzut la TV de la bătaia din Piața Victoriei. Cine a venit, de fapt, în locul oierilor
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Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
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Fotbalist desfigurat de antrenorul advers! » Meciul a fost abandonat, iar clubul a depus o plângere la poliție
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Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
Libertatea.ro
Apă cu petrol, vândută ca leac miraculos pentru pacienții cu cancer în Serbia. Oncolog: „Distruge măduva osoasă”
viva.ro
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei
Jurnalul.ro
REPORTAJ: Buncărele din Plauru, cucerite de șobolani. RO-Alert vine după ce rachetele au bubuit. Viața sub șuierul dronei, în stil tradițional românesc
adevarul.ro
Ce se va întâmpla cu românii din UK dacă se destramă Marea Britanie: „Am putea asista la războaie”
unica.ro
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
Observatornews.ro
Ţara în care femeile "închiriază" soţi din lipsă de bărbaţi
as.ro
Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc!
Libertatea.ro
Verdict dur dat de un judecător la adresa SRI, într-un caz de expulzare pentru suspiciuni de activitate teroristă: „Înșiruire de supoziții fără probe, alegații contradictorii”
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De ce protestează fermierii. Conflictul dintre "sănătatea turmei" și ideologia comerțului liber
RTV.NET
Cum arată casa lui Marilu Dobrescu din Australia. Influencerița a decorat-o într-un stil extravagant și nonconformist. Zici că este un adevărat muzeu / GALERIE FOTO
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