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cu Horia Ivanovici
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Horia Ivanovici, SHOW cu Mihai Stoica după FCSB – UTA 1-3 | MM la Fanatik
FANATIK
31.08.2026 | 19:30
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MM LA FANATIK - 31 AUGUST 2026
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Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
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Clotilde Armand a fost condamnată la 1 an de închisoare, cu amânarea executării. Reacția fostei primărițe USR
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Jucătoarea care își susține cariera din modeling, mândră de parcursul de la US Open: „Vă iubesc!”
zf.ro
Cum arată un domeniu privat de 2,7 milioane de euro, de 22 de hectare în inima pădurii şi a munţilor Apuseni. Proprietatea are trei reşedinţe independente, două lacuri, o plantaţie de aproximativ 9.000 de pomi fructiferi. FOTO
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Noua platformă „e-Sănătatea Mea”, obligatorie și nu prea de la 1 septembrie. Șeful CNAS: „Deocamdată, nu îi pedepsim”. Programările online, amânate până în octombrie
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„Nu se mai întorc cu adevărat acasă. Acea lume a dispărut”. Tinerii germani care au în grijă moștenirea sașilor plecați din Transilvania
unica.ro
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt și nu avea sens” Se iubeau de ani de zile, pozau mereu zâmbitori și îndrăgostiți, dar s-a ales praful de relația lor! El a decis să facă acum marele anunț
Observatornews.ro
Satul din Italia construit în craterul unui vulcan stins. Toamna, mii de turişti vin la festivalul castanelor
as.ro
Ce mănâncă la fiecare masă a zilei Adrian Mutu pentru a se menţine într-o formă fizică senzaţională la 47 de ani
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Averile demnitarilor. E simplu, faceți calculele
RTV.NET
Cum arată cea mai luxoasă casă din România. Nimeni nu mai are așa. Suleyman Magnificul ar fi invidios. Finalizarea ei a durat 12 ani. Nici în filme nu ai văzut așa ceva / VIDEO
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