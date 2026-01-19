News, Sport si Opinii. Stirile zilei. Adevarul curat si atat.
News
Sport
Fanatik SuperLiga
cu Horia Ivanovici
PRODUCŢII VIDEO FANATIK
Horia Ivanovici, show după Dinamo – U Cluj 1-0 | Fanatik SuperLiga
FANATIK
19.01.2026 | 17:30
Trimite pe:
Facebook icon
Twitter icon
Gmail icon
FANATIK SUPERLIGA - 19 IANUARIE 2026
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
gsp.ro
Are 38 de ani, dar „sparge” topul fizic în România! Alimentul pe care l-a eliminat de ani buni: „Nu am avut niciodată o accidentare”
Antena3 CNN
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
Digisport.ro
Ce salariu va avea Olimpiu Moruțan la Rapid
gsp.ro
Dublu campion olimpic, trimis în judecată pentru viol. Este acuzat de abuz asupra fiicei minore a antrenorului său
Libertatea.ro
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Jurnalul.ro
Tarnița-Lăpuștești, hidrocentrală româno-franceză de peste un miliard de euro
adevarul.ro
Cei mai bogați 12 miliardari au o avere cât 4 miliarde de oameni. Oxfam: Guvernele lingușesc elita
Observatornews.ro
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi
as.ro
Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca
Libertatea.ro
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
informat.ro
Dacă vrei să faci omletă...
RTV.NET
Asta da bombă! Cătălin Măruță și-a găsit de lucru și se duce la concurență. Își va prelua noul job de la 1 martie: Da, e adevărat. O să fie colegul nostru aici
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Home
Ultimele știri
Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Profeţiile lui Mitică
Giovanni Show – Horia Ivanovici vs Ioan Becali
Editoriale
Actualitate
Sport
Fotbal intern
SuperLiga România
FCSB
Dinamo
Universitatea Craiova
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
Cupa Romaniei Betano
Steaua
Gica Hagi
Fotbal international
Echipa nationala
Champions League
Europa League
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
SuperLiga Turciei
Tenis
Interviurile Fanatik
Echipa Fanatik.ro – Contact page
Politica de cookie
Politica de confidențialitate
RSS Stiri
×
Caută