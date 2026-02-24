PRODUCŢII VIDEO FANATIK

Horia Ivanovici, show după FCSB – Metaloglobus 4-1 | Fanatik SuperLiga

FANATIK
24.02.2026 | 17:30

FANATIK SUPERLIGA - 24 FEBRUARIE 2026

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!