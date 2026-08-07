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Horia Ivanovici, show după KuPS – U Craiova 1-1 şi CFR Cluj – Tromso 0-5 | Fanatik SuperLiga
FANATIK
07.08.2026 | 17:30
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FANATIK SUPERLIGA - 7 AUGUST 2026
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