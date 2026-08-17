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cu Horia Ivanovici
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Horia Ivanovici, show după Oţelul – U Craiova 1-1 şi Corvinul – CFR Cluj 3-0 | Fanatik SuperLiga
FANATIK
17.08.2026 | 17:30
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FANATIK SUPERLIGA - 17 AUGUST 2026
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Ritualul secret al lui Vincent Kompany dinaintea meciurilor lui Bayern: „Am 20 de minute pentru asta!”
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Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
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Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
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Sistemul energetic, atacat din capul statului: președintele dă în Hidro, premierul în Nuclear
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Epopeea coloniștilor germani în satele Banatului Montan. Cum au fost primiți și cuvântul emblematic învățat de la români
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Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale!
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Salarii răsăritene, taxe nordice, servicii publice balcanice
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PRIMELE IMAGINI de la nunta lui Ronaldo cu Georgina. Au avut doar 9 invitați, părinții nu au fost prezenți. Georgina a fost o mireasă atipică, purtând fustă și cămașă / VIDEO
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