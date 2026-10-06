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cu Horia Ivanovici
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Horia Ivanovici, show după România – Suedia 0-1 | Fanatik SuperLiga
FANATIK
06.10.2026 | 17:30
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FANATIK SUPERLIGA - 6 OCTOMBRIE 2026
gsp.ro
Mutu insinuează o revoltă în vestiarul lui Hagi! Către cine arată: „Sigur a creat neplăceri pe-acolo, fiindcă nu a jucat”
Antena3 CNN
Accident grav la OMV, pe Valea Oltului. Un camion a lovit o pompă, în benzinărie: S-a scurs combustibil, traficul a fost oprit
Digisport.ro
Irina Vasilcan, soția lui Gheorghe Moldovan, rupe tăcerea: ce a spus despre tragedie și acuzațiile publice
Clever Media
ANUNȚ Cartea electronică de identitate și Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate pot fi folosite împreună de către furnizori
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„«Frate, de ce să mai joc fotbal? Am bani cât pentru 3 generații»” » Cum a luat-o la vale cariera unei mașinării de goluri, la doar 22 de ani
Libertatea.ro
Un milionar economisește 96.000 de euro pe an cu 18 grade în casă iarna și haine de la second hand
zf.ro
De la Prima Casă la ecosistem: patronatele vor un program ca în criza din 2009-2011, care a salvat piaţa imobiliară. „Contractul social cu care a crescut generaţia noastră - te îndrăgosteşti, te căsătoreşti, îţi găseşti o casă, faci copii, te muţi într-o casă mai bună - este rupt în acest moment“
Jurnalul.ro
Dan Șucu licitează singur și câștigă un contract de 1,5 milioane cu RA-APPS
adevarul.ro
Cucerirea Transilvaniei a durat două secole. Ungurii au avut nevoie de 18 regi pentru a controla regiunea
Libertatea.ro
Pietrele de moară ale Guvernului Niculescu: garnitura de miniștri, sensibilitățile partizane și liniile roșii
Observatornews.ro
Bătaie pe tinerii calificați. Angajatorii români oferă aproape 5.000 de locuri de muncă
as.ro
Facultatea la care a renunţat pe loc Gică Hagi! Ce studii are, de fapt, cel care a făcut milioane de euro din fotbal şi afaceri
informat.ro
ANALIZĂ Luca Niculescu și ecuația puterii: un premier independent în căutarea unei majorități
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