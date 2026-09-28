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cu Horia Ivanovici
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Horia Ivanovici, show înainte de România – Bosnia | Fanatik SuperLiga
FANATIK
28.09.2026 | 17:30
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FANATIK SUPERLIGA - 28 SEPTEMBRIE 2026
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Un milion de vizualizări pentru șase secunde! Gesturile lui Ronaldo de după Norvegia - Portugalia fac înconjurul lumii
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Un somn gigantic, de 2,25 metri și 65 de kilograme, a fost prins pe Someș, la spinning, după 3 ore „de luptă”
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Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
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A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
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