News, Sport si Opinii. Stirile zilei. Adevarul curat si atat.
News
Sport
Fanatik SuperLiga
cu Horia Ivanovici
PRODUCŢII VIDEO FANATIK
Horia Ivanovici, show înainte de Unirea Slobozia – FCSB | Fanatik SuperLiga
FANATIK
15.12.2025 | 16:30
Trimite pe:
Facebook icon
Twitter icon
Gmail icon
FANATIK SUPERLIGA - 15 DECEMBRIE 2025
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
gsp.ro
Scandal în lumea mondenă cu „mâna dreaptă” a lui Vassaras » Stelian Ogică a mers peste fostul arbitru: „Mi-a recunoscut că Alexandra ori se duce cu el, ori cu mine”
Antena3 CNN
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Digisport.ro
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
gsp.ro
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
Libertatea.ro
Polițiștii, răspuns dur pentru șeful Cătălin Predoiu: „Dacă România ar avea zece oameni ca el, probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina”
Clever Media
Dublă măsură la Curtea de Apel. Angajat la „Doi și-un sfert”, acum judecător. L-a eliberat pe Dragnea în trecut
viva.ro
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Jurnalul.ro
Puști anti-dronă! Europa cumpără pe bandă rulantă „computerul ucigaș de drone” din Israel
adevarul.ro
Bucuria obscenă a unui fotbalist: a marcat, apoi și-a introdus balonul în zona organelor genitale
unica.ro
„Pe 1 decembrie, Monica Tatoiu îmi povestea cum doamna Stănoiu a căzut în ghearele unuia mai tânăr cu 50 de ani, care încearcă s-o ucidă. Trei zile mai târziu, Rodica Stănoiu murea”. Mara Bănică, declarații uluitoare despre moartea fostei ministre de Justiție, Rodica Stănoiu. Apropiații au început să vorbească
Observatornews.ro
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
as.ro
Fost fotbalist de la FCSB, înşelat de soție. Şi-a dat seama privind-o în ochii, pe aeroport: „Când i-am văzut fața”
Libertatea.ro
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
informat.ro
Topul temelor economice în tendințe, în ultima săptămână
RTV.NET
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!
ADVERTISEMENT
Home
Ultimele știri
Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Profeţiile lui Mitică
Giovanni Show – Horia Ivanovici vs Ioan Becali
Editoriale
Actualitate
Alegeri locale Primăria București 2025
Sport
Fotbal intern
SuperLiga România
FCSB
Dinamo
Universitatea Craiova
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
Cupa Romaniei Betano
Steaua
Gica Hagi
Fotbal international
Echipa nationala
Champions League
Europa League
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
SuperLiga Turciei
Tenis
Interviurile Fanatik
Echipa Fanatik.ro – Contact page
Politica de cookie
Politica de confidențialitate
RSS Stiri
×
Caută