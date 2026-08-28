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cu Horia Ivanovici
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Horia Ivanovici şi Dumitru Dragomir, SHOW după CFR Cluj – FCSB 1-0 | Profeţiile lui Mitică
FANATIK
28.08.2026 | 14:26
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PROFETIILE LUI MITICA - 25 august 2026
gsp.ro
„Asta e lipsă de curaj!” » Decizia luată de Mihai Rotaru în cazul lui Filipe Coelho și primul nume mare care „bântuie” banca Craiovei
Antena3 CNN
Un bărbat a fost scos, joi, de 3 ori din mare de salvamari, la Eforie. A patra oară a murit
Digisport.ro
Nicolae Negrilă l-a găsit decedat pe Nae Ungureanu: "Era gheață când am pus mâna pe el". Ce probleme avea
Clever Media
Cazul Lucian Pahonțu, chinurile CNSAS și opacitatea instituțiilor de forță. Arhiva Securității e încă ascunsă, declarațiile sunt obligatorii doar pe hârtie
gsp.ro
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
zf.ro
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
Jurnalul.ro
Fabrica dronelor militare românești: muncitori morți de foame, conduși de clubul pensionarilor bogați
adevarul.ro
Terenul de golf al lui Donald Trump din Scoția, vandalizat. Procurorii invocă o „legătură cu terorismul”
unica.ro
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Observatornews.ro
Noi imagini cu momentul în care Andrei Bordeianu este lovit pe motocicletă. Medicii l-au scos de la ATI
as.ro
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri
informat.ro
ANALIZĂ Salarii la stat vs. privat, în UE. România, între excepția regională și regula europeană
RTV.NET
EXCLUSIV FOTO Fiica lui Cazimir Ionescu, depusă la Bellu. Durere fără margini la căpătâiul Victoriei, mama actriței este în stare de șoc
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