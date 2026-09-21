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cu Horia Ivanovici
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Horia Ivanovici şi Dumitru Dragomir, SHOW după Dinamo – Farul 4-0 | Profeţiile lui Mitică
FANATIK
21.09.2026 | 19:36
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PROFETIILE LUI MITICA - 21 SEPTEMBRIE 2026
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Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare
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