FANATIK.RO - Site-ul exclusivităţilor din sport. Ştiri de ultimă oră, opinii pertinente şi cele mai noi știri sportive ale zilei din fotbal, handbal, tenis, auto şi celelalte sporturi
Superliga
România
Sport
Fanatik SuperLiga
cu Horia Ivanovici
PRODUCŢII VIDEO FANATIK
Horia Ivanovici şi Dumitru Dragomir, SHOW după FCSB – UTA 1-3 | Profeţiile lui Mitică
FANATIK
01.09.2026 | 19:30
Trimite pe:
Facebook icon
Twitter icon
Gmail icon
PROFETIILE LUI MITICA - 1 SEPTEMBRIE 2026
gsp.ro
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
Antena3 CNN
Andreea, tânăra ucisă de fostul iubit pompier, învățase la același liceu cu criminalul: Ea a fost șefă de promoție, el cercetaș
Digisport.ro
Adio! Lovitură de proporții pentru Dennis Man
Clever Media
Clasare definitivă în dosarul neurochirurgului dr. Stefan Mindea: Acuzațiile s-au dovedit neîntemeiate
gsp.ro
Diagnosticată cu leucemie, fotbalista Maria Chițu face dezvăluiri emoționante: „Nimeni nu îmi spunea concret ce am”
zf.ro
Cum arată un domeniu privat de 2,7 milioane de euro, de 22 de hectare în inima pădurii şi a munţilor Apuseni. Proprietatea are trei reşedinţe independente, două lacuri, o plantaţie de aproximativ 9.000 de pomi fructiferi. FOTO
Jurnalul.ro
Drone, case și spirtoase: Generalul ex-prim-ministru Nicolae Ciucă administrează „divizia de nave spațiale militare” a unui producător de băuturi spirtoase și vinuri
adevarul.ro
Instanța unde dosarele „cu greutate” sunt plimbate între sălile de judecată cu un cărucior de la Auchan
unica.ro
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței
Observatornews.ro
Orașul în care ANAF vinde o garsonieră cu 13.000 de euro. Prețul, redus cu 50% la a treia licitație
as.ro
S-a încheiat telenovela! Cunoscutul milionar care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei şi-a decis viitorul
informat.ro
Averile demnitarilor. E simplu, faceți calculele
RTV.NET
Cum arată casa de sute de mii de euro din Timișoara a lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Este foarte modernă și e mobilată doar cu lucruri de calitate / GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
84 de pagini de emoții
Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!
ADVERTISEMENT
Home
Ultimele știri
Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Profeţiile lui Mitică
Giovanni Show – Horia Ivanovici vs Ioan Becali
Editoriale
Actualitate
Sport
Fotbal intern
SuperLiga România
FCSB
Dinamo
Universitatea Craiova
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
Cupa Romaniei Betano
Steaua
Gica Hagi
Fotbal international
Echipa nationala
Champions League
Europa League
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
SuperLiga Turciei
Tenis
Interviurile Fanatik
Echipa Fanatik.ro
Politica de cookie
Politica de confidențialitate
RSS Stiri
×
Caută