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Horia Ivanovici şi Dumitru Dragomir, SHOW după Rapid – CFR Cluj 3-1 | Profeţiile lui Mitică
FANATIK
03.08.2026 | 19:29
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PROFETIILE LUI MITICA - 3 august 2026
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Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
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