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cu Horia Ivanovici
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Horia Ivanovici şi Dumitru Dragomir, SHOW după România – Suedia 0-1 | Profeţiile lui Mitică
FANATIK
06.10.2026 | 19:30
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PROFETIILE LUI MITICA - 6 OCTOMBRIE 2026
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Mutu insinuează o revoltă în vestiarul lui Hagi! Către cine arată: „Sigur a creat neplăceri pe-acolo, fiindcă nu a jucat”
Antena3 CNN
Grindeanu explică de ce parlamentarii PSD semnează pentru suspendarea lui Nicușor Dan: "Era firesc să dea PSD-ului mandatul de premier"
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Irina Vasilcan, soția lui Gheorghe Moldovan, rupe tăcerea: ce a spus despre tragedie și acuzațiile publice
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EXCLUSIV Comisia Europeană a închis, după 11 ani, infringementul privind microhidrocentralele din România
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„«Frate, de ce să mai joc fotbal? Am bani cât pentru 3 generații»” » Cum a luat-o la vale cariera unei mașinării de goluri, la doar 22 de ani
Libertatea.ro
Un vânzător la supermarket, dat afară pentru că și-a numit o colegă „chihuahua” și a povestit ce a visat că le va face șefilor dacă-l concediază, în Spania
zf.ro
De la Prima Casă la ecosistem: patronatele vor un program ca în criza din 2009-2011, care a salvat piaţa imobiliară. „Contractul social cu care a crescut generaţia noastră - te îndrăgosteşti, te căsătoreşti, îţi găseşti o casă, faci copii, te muţi într-o casă mai bună - este rupt în acest moment“
Jurnalul.ro
Dan Șucu licitează singur și câștigă un contract de 1,5 milioane cu RA-APPS
adevarul.ro
Cucerirea Transilvaniei a durat două secole. Ungurii au avut nevoie de 18 regi pentru a controla regiunea
Libertatea.ro
Pietrele de moară ale Guvernului Niculescu: garnitura de miniștri, sensibilitățile partizane și liniile roșii
Observatornews.ro
Bătaie pe tinerii calificați. Angajatorii români oferă aproape 5.000 de locuri de muncă
as.ro
Irina Vasilcan, soția lui Gheorghe Moldovan, adevărul despre moartea arbitrului: „Viața mea este în pericol”
informat.ro
ANALIZĂ Luca Niculescu și ecuația puterii: un premier independent în căutarea unei majorități
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