PRODUCŢII VIDEO FANATIK

Horia Ivanovici şi Dumitru Dragomir, SHOW după România – Suedia 0-1 | Profeţiile lui Mitică

FANATIK
06.10.2026 | 19:30

PROFETIILE LUI MITICA - 6 OCTOMBRIE 2026

Mutu insinuează o revoltă în vestiarul lui Hagi! Către cine arată: „Sigur a...
gsp.ro
Mutu insinuează o revoltă în vestiarul lui Hagi! Către cine arată: „Sigur a creat neplăceri pe-acolo, fiindcă nu a jucat”
Grindeanu explică de ce parlamentarii PSD semnează pentru suspendarea lui Nicușor Dan:
Antena3 CNN
Grindeanu explică de ce parlamentarii PSD semnează pentru suspendarea lui Nicușor Dan: "Era firesc să dea PSD-ului mandatul de premier"
Irina Vasilcan, soția lui Gheorghe Moldovan, rupe tăcerea: ce a spus despre tragedie...
Digisport.ro
Irina Vasilcan, soția lui Gheorghe Moldovan, rupe tăcerea: ce a spus despre tragedie și acuzațiile publice
EXCLUSIV Comisia Europeană a închis, după 11 ani, infringementul privind microhidrocentralele din România
Clever Media
EXCLUSIV Comisia Europeană a închis, după 11 ani, infringementul privind microhidrocentralele din România
„«Frate, de ce să mai joc fotbal? Am bani cât pentru 3 generații»”...
gsp.ro
„«Frate, de ce să mai joc fotbal? Am bani cât pentru 3 generații»” » Cum a luat-o la vale cariera unei mașinării de goluri, la doar 22 de ani
Un vânzător la supermarket, dat afară pentru că și-a numit o colegă „chihuahua”...
Libertatea.ro
Un vânzător la supermarket, dat afară pentru că și-a numit o colegă „chihuahua” și a povestit ce a visat că le va face șefilor dacă-l concediază, în Spania
De la Prima Casă la ecosistem: patronatele vor un program ca în criza...
zf.ro
De la Prima Casă la ecosistem: patronatele vor un program ca în criza din 2009-2011, care a salvat piaţa imobiliară. „Contractul social cu care a crescut generaţia noastră - te îndrăgosteşti, te căsătoreşti, îţi găseşti o casă, faci copii, te muţi într-o casă mai bună - este rupt în acest moment“
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