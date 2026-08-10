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cu Horia Ivanovici
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Horia Ivanovici şi Dumitru Dragomir, SHOW după U Craiova – FC Argeş 0-1 | Profeţiile lui Mitică
FANATIK
10.08.2026 | 19:30
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