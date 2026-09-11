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cu Horia Ivanovici
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Horia Ivanovici şi Dumitru Dragomir, SHOW înainte de Csikszereda – Dinamo | Profeţiile lui Mitică
FANATIK
11.09.2026 | 19:30
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PROFETIILE LUI MITICA - 11 SEPTEMBRIE 2026
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Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
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