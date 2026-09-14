FANATIK.RO - Site-ul exclusivităţilor din sport. Ştiri de ultimă oră, opinii pertinente şi cele mai noi știri sportive ale zilei din fotbal, handbal, tenis, auto şi celelalte sporturi
Superliga
România
Sport
Fanatik SuperLiga
cu Horia Ivanovici
PRODUCŢII VIDEO FANATIK
Horia Ivanovici şi Dumitru Dragomir, SHOW înainte de FCSB – Petrolul | Profeţiile lui Mitică
FANATIK
14.09.2026 | 19:30
Trimite pe:
Facebook icon
Twitter icon
Gmail icon
PROFETIILE LUI MITICA - 14 SEPTEMBRIE 2026
gsp.ro
„O palmă dată sportivelor”. Reacții după pozele în care actrița Sydney Sweeney a apărut în ipostaze provocatoare
Antena3 CNN
Autopsia generalului găsit împușcat după ce a fost filmat în timp ce bătea o femeie a fost încheiată. Ultimele date din anchetă
Digisport.ro
Secretul lui Cristiano Ronaldo: ingredientul pe care toată lumea îl are la dispoziție, dar 90% dintre oameni nu-l folosesc
Clever Media
"Prețurile din restaurantele Bulgariei, ca la Viena!", reclamă vicepremierul. Este contrazis însă de industrie
gsp.ro
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
zf.ro
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
Libertatea.ro
Apă cu petrol, vândută ca leac miraculos pentru pacienții cu cancer în Serbia. Oncolog: „Distruge măduva osoasă”
viva.ro
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei
Jurnalul.ro
Procurorul Marius Iacob a „îngropat” un dosar, în cazul morții unui copil
adevarul.ro
Incident șocant la o cursă din China: o atletă s-a umplut de propriile fecale în timp ce alerga. „N-am voie să scuip, dar pot să fac pe mine?”
unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său
Observatornews.ro
O casă din Marea Britanie se vinde cu doar 75.000 de lire. Ce se află în interior i-a îngrozit pe cumpărători
as.ro
Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua
Libertatea.ro
Sute de mii de pensii, recalculate greșit: raportul Curții de Conturi dezvăluie greșeli grave în activitatea Casei de Pensii
informat.ro
ANALIZĂ Bab-el-Mandeb sub asediu: comerțul mondial și factura României
RTV.NET
Adelina Pestrițu a decis să-i reamenajeze în secret camera fiicei ei. Nu s-a uitat la bani și i-a făcut o cameră ca din povești. Totul este alb, elegant și luminos / GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
84 de pagini de emoții
Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!
ADVERTISEMENT
Home
Ultimele știri
Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Profeţiile lui Mitică
Giovanni Show – Horia Ivanovici vs Ioan Becali
Editoriale
Actualitate
Sport
Fotbal intern
SuperLiga România
FCSB
Dinamo
Universitatea Craiova
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
Cupa Romaniei Betano
Steaua
Gica Hagi
Fotbal international
Echipa nationala
Champions League
Europa League
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
SuperLiga Turciei
Tenis
Interviurile Fanatik
Echipa Fanatik.ro
Politica de cookie
Politica de confidențialitate
RSS Stiri
×
Caută