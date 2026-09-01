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Rapid începe să arate tot mai mult ca o echipă capabilă să se implice în lupta pentru titlu, iar Horia Ivanovici este convins că giuleștenii pot ajunge să emită pretenții serioase în acest sezon. Directorul FANATIK a lăudat transferurile lui Stojilkovic și Sinyan și consideră că formația pregătită de Daniel Pancu mai are nevoie de câteva întăriri pentru a deveni o candidată certă la campionat. În același timp, Ivanovici a identificat și postul unde Rapid are cea mai mare problemă.

Horia Ivanovici vede Rapidul în lupta pentru titlu: „S-au întărit serios”

Transferurile realizate de Rapid în ultima perioadă au schimbat perspectiva asupra echipei lui Daniel Pancu. , iar sosirea fundașului din Gambia, alături de cea a lui Stojilkovic, l-au făcut pe Horia Ivanovici să creadă că giuleștenii au acum mai multă forță atât în ofensivă, cât și în defensivă. Totuși, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA atrage atenția că Rapid are nevoie de un portar de nivel superior dacă vrea să transforme parcursul bun într-o adevărată cursă pentru titlu. Horia Ivanovici l-a criticat pe Aioani și a oferit inclusiv un exemplu de goalkeeper pe care giuleștenii ar putea să îl urmărească.

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„Au luat acum super-fundaș, Sinyan. Stojilkovic e jucător care, în doi ani de zile, dacă-ți dă 20 de goluri, ajunge la 4-5 milioane de euro. Dar le trebuie portar. Ce e cu Aioani? Nu mai termină cu gafele și la Rapid și la națională. Hagi e numai cu mâinile pe sus. Rapidului îi trebuie portar bun, gen Gertmonas, unul sigur pe el. Aioani poate fi o rezervă perfectă, dar atât. Dacă vrei titlul, îți trebuie portar.

Apropo de Stojilkovic. Aici, La FANATIK, Edi Iornănescu, selecționerul care a avut cele mai mari succese la naționala României, a spus că Stojilkovic va fi cel mai tare vârf din SuperLiga de departe, că îl știe din Polonia. De aia Pancu tot spune – Nu-mi vine să cred că a venit aici -. Mai mult de atât, Rapid l-a luat pe Sinyan, un jucător care-mi place foarte mult ca fundaș central. Au Kramer, Pașcanu, Sinyan, să se joace cu ei. Pot juca chiar și în trei fundași. S-au întărit serios. Dacă în iarnă ești acolo, la 5-6 puncte și își iau portar și doi-trei jucători, Pancu se va lupta la titlu apăsat, nu doar acolo sus“, a declarat Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Daniel Pancu este convins că Rapid poate lua campionatul

La finalul meciului Rapid – Universitatea Craiova 1-1, de SuperLiga, poate chiar să câștige titlul de campioană. Antrenorul se bazează în principal pe faptul că, în viziunea sa, formația lui încă nu ar juca nici măcar la jumătate din capacitate.

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„De 7 etape Rapid este top, top, top la acest capitol, ne batem pentru fiecare minge. Deja am jucat meciuri importante, cu echipa la jumătate din potențial, poate mai puțin. Sunt absolut convins că în acest an se pot întâmpla lucruri importante. Suntem cea mai bună echipă, cu FCSB alături de noi și U Cluj. Consider că există multă valoare individuală în atac. Sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă până acum ca atitudine, ca relații de joc vorbim de Mărțișor cred. Ne putem bate cu șanse reale sus de tot“, a spunea Daniel Pancu, după remiza din Giulești cu Craiova.