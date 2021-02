Editorial Horia Ivanovici. De ce Halep pierduse meciul cu Serena deja cu 48 de ore înainte și cum s-a făcut de ocară sfătosul Ion Ţiriac

Horia Ivanovici consideră că Simona Halep i-a arătat prea mult respect Serenei Williams, încă de înainte de sfertul de la Australian Open şi condamnă reacţia lui Ion Ţiriac la adresa marei jucătoare de tenis din Statele Unite.

“Sfertul cu Serena Williams, un meci ce i-ar fi putut marca strălucit cariera Simonei Halep”

În noaptea premergătoare marelui meci dintre Halep și Serena Williams aproape că n-am dormit. De emoții… Pe la 06:20 dimineața mă zgâiam pe tavan, simulând schimburile de mingi, adrenalina, antrenând emoțiile ce aveau să urmeze. Tare mi-am dorit ca S1mona să câștige!

Știți punctele acelea cheie dintr-un meci… Când un game prelungit, agonizant, sau o minge returnată spectaculos zeci de secunde pot schimba decisiv soarta unei confruntări… Ei bine, aceeași senzație o aveam, o am, și despre șocul Halep – Williams. Era un moment nu neapărat de cotitură pentru merituoasa noastră campioană, dar sigur o partidă ce i-ar fi putut marca strălucit cariera, aducând acea confirmare finală că fata noastră se ridică, cu adevărat, printre titanii tenisului mondial.

De ce Halep pierduse meciul cu Serena deja cu 48 de ore înainte de joc

Indubitabil că atunci când ajungi la victoria 100 în Grand Slam-uri sau când clasici precum Mats Wilander te laudă apăsat fiindcă de peste 350 de săptămâni te menții în Top 10 WTA, nu prea mai avem ce contesta… Ar trebui să fie evident și pentru hateri că suntem contemporani cu una dintre cele mai mari sportive din România și cu una dintre cele mai mari jucătoare din istoria modernă a tenisului.

Și atunci, de ce simt că Halep a ratat ceva important, de substanță, marți-dimineață? Nu-i așa că acest mic gând, precum un vierme ce se infiltrează în mărul sănătos, nu vă dă pace nici vouă?!

Când în creierul tău Serena este legenda, tu cine mai ești?

Eu cred că Halep a ratat, din nou, întâlnirea cu nemurirea sportivă. Pentru că „legenda” Williams a bătut-o sec, fără drept de apel! Iar povestea asta cu „legenda” nu-mi dă pace, mă râcâie…

Imediat după victoria reconfortantă cu Swiatek, machidoanca a postat pe reţelele de socializare: „Iar acum urmează provocarea de a juca împotriva legendei în sferturile de finală…” Țțțț, S1mo…

A fost momentul în care Halep pierduse deja meciul cu Serena, cu 48 de ore înainte, iar ea nici măcar nu știa! Pentru că respectul e una, dar „prea mult respect” devine nesănătos. Dăunează performanței! Și asta s-a văzut dureros în partida transmisă și comentată impecabil de specialiștii Eurosport. Halep a respectat-o atât de tare pe „legendă”, până când a plecat cu coada între picioare la vestiare.

Nu știu de ce Serena îi inspiră deferență, chiar teamă, unei jucătoare atât de experimentate ca a noastră….Se poate vorbi la Halep, fără teama de a exagera, de un real „complex Williams”. Chiar dacă n-o s-o recunoască niciodată! Știi, S1mo, cum ai fi respectat-o cel mai tare pe Serena? O băteai măr! Și acum răspunde-mi, dacă poți, la cea mai delicată întrebare: când în creierul tău ea este legenda, tu cine mai ești? Nesigură, cu un braț tot mai tremurând de la minut la minut, prea retrasă, prea prudentă, prea respectuoasă, Halep n-a avut nicio șansă! Iar incredibilul fenomen care rămâne Serena Williams i-a administrat o lecție pe care campioana noastră nu are voie s-o uite! Şi din care să înveţe!

Halep semăna cu fidelul caddie Steve Williams, care-i căra crosele lui Tiger Woods

Priveam cu un sentiment de neliniște crescândă la încălzirea de dinaintea confruntării ce se anunța epică, dar din păcate a fost doar una de rutină. „The Queen” era ca o leoaică în cușcă… Cu un elastic pe ea, mârâia, se zbătea, lovea puternic o minge imaginară, i se citea determinarea pe chip. M-a impresionat, recunosc… Arăta a campioană!

A noastră, ca o păpădie sensibilă, câteva mișcări de încălzire banale, niște ochi frumoși, albaștri, care priveau în gol, aparent concentrați, mișcări lente și cam atât… Nu mai spun că, pe holul spre Court, prima a călcat apăsat americanca, iar Halep venea modestă după ea, de ziceai că e fidelul caddie Steve Williams, care-i căra crosele faimosului Tiger Woods.

Psihologic, Serena a dominat-o puternic pe Halep cu mult înainte să înceapă meciul. Iar apoi, totul n-a mai fost nici măcar o reglare de conturi, ci, din nefericire, o simplă formalitate…. Să recunoaștem sincer: Serena a hăpăit-o pe Halep!

Revanșa Serenei după trei ani de iad

Iar Serena Williams – a cărei revenire absolut incredibilă, după trei ani de iad, doar proștii și răii nu o pricep – l-a făcut de ocară și pe miliardarul cu care ne mândrim, Ion Țiriac. Care a greșit tare față de uriașa campioană a tenisului feminin, probabil cea mai mare jucătoare din istorie, cu un record de 23 de Grand Slam-uri triumfătoare şi cu o foame fantastică pentru al 24-lea!

Urâte vorbe ale unui om iluminat în multe momente de o întelepciune așezată, ardelenească: „Dacă Serena Williams ar avea puțină decență, s-ar retrage! Are aproape 40 de ani, ar trebui să se ducă acasă….”, se dădea în stambă nea Ion, că și el e om, într-un interviu din decembrie, anul trecut. Scuzați expresia, dar „vaca” i-a băgat înapoi domnului Țiriac, într-o zonă sensibilă, neinspiratele vorbe😊. Așa cum merita vânătorul nostru de misteți și, mai nou, de scandaluri sportive.

Țiriac a fost bădăran cu „grasa” de Serena Williams, iar CTP l-a taxat!

Nici măcar Cristian Tudor Popescu nu l-a menajat pe Țiriac, intr-un interviu acordat exclusiv site-ului nostru, FANATIK.RO: ”Am rămas înțepenit de inutilitatea și răutatea unei astfel de replici, mai ales pentru un fost jucător de calibrul domnului Ion Țiriac. Ce treabă ai tu câte kilograme are o jucătoare? Ce treabă ai tu cu vârsta pe care o are? O dai tu, Țiriac, afară pe Serena William pentru că e grasă sau bătrână?!”

Vorbe adevărate, sfredelitoare, în stilul CTP, inconfundabil, fără menajamente. Aș da un bănuț să aflu ce-o gândi acum domnul Țiriac? I-o părea rău sau orgoliul precede cei 82 de ani pe care îi face în mai? E ca și cum niște specialiști de doi lei i-ar cere meseriașului Țiriac să se retragă, fiindcă ar fi expirat…

Bineînţeles că ardeleanul ar avea tot dreptul să le ia căpățânile seci și să facă un demonstrativ cu ele, împreună cu bunul său prieten Ilie Năstase. Țiriac a greșit, a făcut-o inestetic, la modul bădăran, lăsând chiar aparența unui ușor rasism. Dovadă că și la 82 de ani viața îți mai predă lecții, chiar dacă ai crede că nu mai ai nevoie de așa ceva…

Fiul Ion Ion a reparat, în parte, gafa tatălui

În schimb, mi-a plăcut mult replica pe care i-a dat-o Ion Ion Țiriac soțului Serenei, necoptul, chiar infantilul Ohanian. Fiul a reparat, în parte, gafa tatălui! La postarea gratuit jignitoare, chiar revoltătoare împotriva lui Ion Țiriac – un nume respectat în tenisul mondial și ca jucător, și ca manager, Ion Ion a răspuns cu o eleganță care pur și simplu ”a omorât” clanul Williams. O demonstrație că și noi, românii, putem avea și folosi un pumn de oțel într-o mănușă de catifea. L-am aplaudat în sinea mea pe fiul cel inspirat…

În loc de concluzie, S1mona este o mare tenismenă, care ar putea fi și mai mare. De ce, uneori, se oprește inexplicabil, răspunsul îl poate găsi doar în ea!

P.S. Și Mbappe i-a scos din cap legenda lui Messi😊